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Експерти визначили, з якої зброї окупанти розстріляли колону на Харківщині

Катерина ТищенкоЧетвер, 20 жовтня 2022, 17:31
Експерти визначили, з якої зброї окупанти розстріляли колону на Харківщині
розстріляна автоколона, фото СБУ

Французькі експерти ідентифікували зброю, з якої було розстріляно евакуаційну колону поблизу с.Курилівка Харківської області.

Джерело: керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков на брифінгу в четвер, передає Інтерфакс-Україна

Деталі: Прокурор повідомив, що французькі експерти оглянули 16 із 26 тіл загиблих унаслідок розстрілу цивільної евакуаційної колони поблизу с. Курилівка Харківської області, а також 2 із 6 машин, що входили до колони.

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Пряма мова: "На кузовах виявлено частини фугасних снарядів 30 і 45 мм. Згідно з висновками наших французьких колег, вони належать до військових гармат, розташованих на важкій військовій техніці БМП-2 і БРМ 3К Рись. Ці машини перебувають на озброєнні армії РФ.

Крім того, у 16 оглянутих ними трупах цивільних осіб було виявлено металеві залишки снарядів. Вони ідентифікували ці снаряди і зброю, з якої вони були випущені... Це схоже на ВОГ-17 і ВОГ-25".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 жовтня стало відомо, що внаслідок обстрілу росіянами цивільної автоколони біля села Курилівка Куп’янського району Харківщини загинули 24 людини, серед них вагітна жінка і 13 дітей. Обстріл стався 25 вересня близько 09:00.
  • 12 жовтня під час додаткового огляду правоохоронці виявили у лісосмузі 25 жертву розстрілу росіянами автомобільної колони, а 17 жовтня - 26 жертву.

Теми: Харківська областьвійнавбивство
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