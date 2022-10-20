Эксперты определили, из какого оружия оккупанты расстреляли колонну на Харьковщине

Французские эксперты идентифицировали оружие, из которого была расстреляна эвакуационная колонна вблизи с.Куриловка Харьковской области.

Источник: руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков на брифинге в четверг, передает Интерфакс-Украина

Детали: Прокурор сообщил, что французские эксперты осмотрели 16 из 26 тел погибших в результате расстрела гражданской эвакуационной колонны вблизи с.Куриловка Харьковской области, а также 2 из 6 машин, входивших в колонну.

Прямая речь: "На кузовах выявлены части фугасных снарядов 30 и 45 мм. Согласно выводам наших французских коллег, они принадлежат к военным пушкам, расположенным на тяжелой военной технике БМП-2 и БРМ 3К Рысь. Эти машины находятся на вооружении армии РФ.

Кроме того, в 16 осмотренных ими трупах гражданских лиц были выявлены металлические остатки снарядов. Они идентифицировали эти снаряды и оружие, из которого они были выпущены... Это похоже на ВОГ-17 и ВОГ-25".

Предыстория:

1 октября стало известно, что в результате обстрела россиянами гражданской автоколонны возле села Куриловка Купянского района Харьковской области погибли 24 человека, в том числе беременная женщина и 13 детей. Обстрел произошел 25 сентября около 09:00.

12 октября во время дополнительного осмотра правоохранители обнаружили в лесополосе 25 жертву расстрела россиянами автомобильной колонны, а 17 октября - 26 жертву.