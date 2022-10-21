Відстрочка не допомогла: співробітник російського банку загинув через 2 дні, як опинився на фронті

Російський правозахисник Костянтин Єрохін повідомив про загибель під мінометним обстрілом співробітника "Райффайзен банку", який був відправлений на фронт в Україну під час оголошеної президентом країни-агресора Володимиром Путіним часткової мобілізації.

Джерело: Єрохін у Telegram

Пряма мова Єрохіна: "У вівторок надійшла інформація, що Тимур потрапив під мінометний обстріл і загинув ще 07.10. Списки з ЦБ на відстрочку досі не дійшли до військкомату. Списки ЦБ подав у Генштаб 28.09. Нагадаю - Тимур співробітник "Райффайзен банку", обіймав ключову IT-посаду, супроводжував систему "Мир".

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Деталі: Повідомляється, що Тимур, прізвище якого не називається, був мобілізований 23.09, а вже 05.10 опинився на фронті в Україні.

Правозахисник додав, що міноборони РФ і військова прокуратура роблять вигляд, що нічого не знають, нічого не говорять, і не надають ніяких даних.

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