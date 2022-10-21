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Відстрочка не допомогла: співробітник російського банку загинув через 2 дні, як опинився на фронті

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 жовтня 2022, 10:34
Відстрочка не допомогла: співробітник російського банку загинув через 2 дні, як опинився на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Російський правозахисник Костянтин Єрохін повідомив про загибель під мінометним обстрілом співробітника "Райффайзен банку", який був відправлений на фронт в Україну під час оголошеної президентом країни-агресора Володимиром Путіним часткової мобілізації.

Джерело: Єрохін у Telegram

Пряма мова Єрохіна: "У вівторок надійшла інформація, що Тимур потрапив під мінометний обстріл і загинув ще 07.10. Списки з ЦБ на відстрочку досі не дійшли до військкомату. Списки ЦБ подав у Генштаб 28.09. Нагадаю - Тимур співробітник "Райффайзен банку", обіймав ключову IT-посаду, супроводжував систему "Мир".

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Деталі: Повідомляється, що Тимур, прізвище якого не називається, був мобілізований 23.09, а вже 05.10 опинився на фронті в Україні.

Правозахисник додав, що міноборони РФ і військова прокуратура роблять вигляд, що нічого не знають, нічого не говорять, і не надають ніяких даних.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 жовтня стало відомо, що на війні в Україні загинув російський військовий з бурятського села Ілька, 23-річний Дмитро Сидоров, після призову у рамках часткової мобілізації.
  • У вересні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
  • 18 жовтня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кількість у 300 тисяч мобілізованих не буде перевищено.
  • Російські журналісти дізналися, що в рамках мобілізації в РФ збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб, а не 300 тисяч.
  • 14 жовтня Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня, а з 21 вересня вже мобілізували 222 тисячі росіян.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відстежили, що проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи.

Теми: війнаУкраїнаРосіямобілізація
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