Отсрочка не помогла: сотрудник российского банка погиб через 2 дня после того, как оказался на фронте

Российский правозащитник Константин Ерохин сообщил о гибели под минометным обстрелом сотрудника "Райффайзен банка", который был отправлен на фронт в Украину в ходе объявленной президентом страны-агрессора Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Источник: Ерохин в Telegram

Прямая речь Ерохина: "Во вторник поступила информация, что Тимур попал под минометный обстрел и погиб еще 07.10. Списки из ЦБ на отсрочку до сих пор не дошли до военкомата. Списки ЦБ подал в Генштаб 28.09. Напомню - Тимур сотрудник "Райффайзен банка", занимал ключевую IT-должность, сопровождал систему "Мир".

Детали: Сообщается, что Тимур, фамилия которого не называется, был мобилизован 23.09, а уже 05.10 оказался на фронте в Украине.

Правозащитник добавил, что минобороны РФ и военная прокуратура делают вид, что ничего не знают, ничего не говорят, и не предоставляют никаких данных.

Предистория:

20 октября стало известно, что на войне в Украине погиб российский военный из бурятского села Илька, 23-летний Дмитрий Сидоров, после призыва в рамках частичной мобилизации.

В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.

18 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что количество в 300 тысяч мобилизируемых не будет превышено.

Российские журналисты узнали, что в рамках мобилизации в РФ собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек, а не 300 тысяч.

14 октября Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября, а с 21 сентября уже мобилизовали 222 тысячи россиян.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отследили, что проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы.