Отсрочка не помогла: сотрудник российского банка погиб через 2 дня после того, как оказался на фронте

Российский правозащитник Константин Ерохин сообщил о гибели под минометным обстрелом сотрудника "Райффайзен банка", который был отправлен на фронт в Украину в ходе объявленной президентом страны-агрессора Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Источник: Ерохин в Telegram

Прямая речь Ерохина: "Во вторник поступила информация, что Тимур попал под минометный обстрел и погиб еще 07.10. Списки из ЦБ на отсрочку до сих пор не дошли до военкомата. Списки ЦБ подал в Генштаб 28.09. Напомню - Тимур сотрудник "Райффайзен банка", занимал ключевую IT-должность, сопровождал систему "Мир".

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Детали: Сообщается, что Тимур, фамилия которого не называется, был мобилизован 23.09, а уже 05.10 оказался на фронте в Украине.

Правозащитник добавил, что минобороны РФ и военная прокуратура делают вид, что ничего не знают, ничего не говорят, и не предоставляют никаких данных.

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