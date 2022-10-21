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Отсрочка не помогла: сотрудник российского банка погиб через 2 дня после того, как оказался на фронте

Станислав ПогориловПятница, 21 октября 2022, 10:34
Фото: Генштаб ВСУ

Российский правозащитник Константин Ерохин сообщил о гибели под минометным обстрелом сотрудника "Райффайзен банка", который был отправлен на фронт в Украину в ходе объявленной президентом страны-агрессора Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Источник: Ерохин в Telegram

Прямая речь Ерохина: "Во вторник поступила информация, что Тимур попал под минометный обстрел и погиб еще 07.10. Списки из ЦБ на отсрочку до сих пор не дошли до военкомата. Списки ЦБ подал в Генштаб 28.09. Напомню - Тимур сотрудник "Райффайзен банка", занимал ключевую IT-должность, сопровождал систему "Мир".

Детали: Сообщается, что Тимур, фамилия которого не называется, был мобилизован 23.09, а уже 05.10 оказался на фронте в Украине.

Правозащитник добавил, что минобороны РФ и военная прокуратура делают вид, что ничего не знают, ничего не говорят, и не предоставляют никаких данных.

Предистория:

  • 20 октября стало известно, что на войне в Украине погиб российский военный из бурятского села Илька, 23-летний Дмитрий Сидоров, после призыва в рамках частичной мобилизации.
  • В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.
  • 18 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что количество в 300 тысяч мобилизируемых не будет превышено.
  • Российские журналисты узнали, что в рамках мобилизации в РФ собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек, а не 300 тысяч.
  • 14 октября Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября, а с 21 сентября уже мобилизовали 222 тысячи россиян.
  • Аналитики Института изучения войны (ISW) отследили, что проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным вызывает социальные разломы.

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Темы: войнаУкраинаРосcиямобилизация
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