Зеленський: З ночі по Україні випустили 36 ракет, світ має зупинити цей терор

Президент Володимир Зеленський заявляє, що з ночі росіяни випустили по Україні 36 ракет, більшість із них було збито.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито".

Деталі: Президент опублікував фото наслідків російського удару на одному з енергетичних об’єктів.

"На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор", - закликав він.

Що передувало: Раніше Повітряні сили повідомили, що вранці в суботу Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-101 та "Калібр": 18 із них збила протиповітряна оборона.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ