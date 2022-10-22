Зеленський: З ночі по Україні випустили 36 ракет, світ має зупинити цей терор
Субота, 22 жовтня 2022, 16:17
Президент Володимир Зеленський заявляє, що з ночі росіяни випустили по Україні 36 ракет, більшість із них було збито.
Джерело: Зеленський у Telegram
Дослівно: "Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито".
Деталі: Президент опублікував фото наслідків російського удару на одному з енергетичних об’єктів.
"На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор", - закликав він.
Що передувало: Раніше Повітряні сили повідомили, що вранці в суботу Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-101 та "Калібр": 18 із них збила протиповітряна оборона.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 22 жовтня по всій Україні (крім тимчасово окупованого Криму) двічі оголошували довгу повітряну тривогу. Ворог атакував енергооб'єкти нашої країни.
- За даними Офісу президента, в результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового удару РФ по об’єктах інфраструктури закликав країни Заходу жодної хвилини не зволікати з наданням Україні засобів протиповітряної оборони.