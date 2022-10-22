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Зеленський: З ночі по Україні випустили 36 ракет, світ має зупинити цей терор

Катерина ТищенкоСубота, 22 жовтня 2022, 16:17
наслідки російського удару 22 жовтня, фото з Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявляє, що з ночі росіяни випустили по Україні 36 ракет, більшість із них було збито.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Із ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито".

Деталі: Президент опублікував фото наслідків російського удару на одному з енергетичних об’єктів.

"На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор", - закликав він.

Що передувало: Раніше Повітряні сили повідомили, що вранці в суботу Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-101 та "Калібр": 18 із них збила протиповітряна оборона.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 жовтня по всій Україні (крім тимчасово окупованого Криму) двічі оголошували довгу повітряну тривогу. Ворог атакував енергооб'єкти нашої країни.
  • За даними Офісу президента, в результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового удару РФ по об’єктах інфраструктури закликав країни Заходу жодної хвилини не зволікати з наданням Україні засобів протиповітряної оборони.

Теми: Зеленськийвійна
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