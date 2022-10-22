На Рівненщині постраждала енергетична система, пошкоджено будинки – ОВА
На Рівненщині внаслідок ракетних ударів постраждала енергетична система, також є руйнування цивільних об’єктів.
Джерело: голова Рівненської ОВА Віталій Коваль в ефірі телемарафону і в Telegram
Дослівно: "Енергетичні системи Рівненщини сьогодні потрапили під ракетний удар ворога.
Над ліквідацією наслідків працювало 16 одиниць спецтехніки ДСНС та 99 чоловік особового складу".
Деталі: Голова ОВА оприлюднив фото пожежі на енергетичному об’єкті.
Коваль повідомив, що внаслідок ударів по області постраждалих немає.
Однак "є руйнування цивільних об’єктів – це і приватні будинки, і адмінкорпуси", зазначив він.
Пізніше Коваль повідомив, що внаслідок ракетних ударів на території Рівненського району пошкоджено 9 будівель. Це житлові, господарські та адміністративні будівлі. Триває відновлення покрівель та вікон.
Водночас мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що в місті тривають роботи по відновленню електропостачання, а вода буде тимчасово подаватися з пониженим тиском до повного відновлення подачі електроенергії.
Передісторія:
- У суботу росіяни знову здійснили масований ракетний удар по енергетичних об'єктах у різних областях України. Зокрема, повідомлялося про прильоти по об'єкту критичної інфраструктури Рівного.
- За даними Офісу президента, в результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що з ночі росіяни випустили по Україні 36 ракет, більшість із них було збито.