На Рівненщині постраждала енергетична система, пошкоджено будинки – ОВА

наслідки удару по Рівненщині, фото з Telegram Коваля

На Рівненщині внаслідок ракетних ударів постраждала енергетична система, також є руйнування цивільних об’єктів.

Джерело: голова Рівненської ОВА Віталій Коваль в ефірі телемарафону і в Telegram

Дослівно: "Енергетичні системи Рівненщини сьогодні потрапили під ракетний удар ворога.

Реклама:

Над ліквідацією наслідків працювало 16 одиниць спецтехніки ДСНС та 99 чоловік особового складу".

Деталі: Голова ОВА оприлюднив фото пожежі на енергетичному об’єкті.

ВІДЕО ДНЯ

Коваль повідомив, що внаслідок ударів по області постраждалих немає.

Однак "є руйнування цивільних об’єктів – це і приватні будинки, і адмінкорпуси", зазначив він.

Пізніше Коваль повідомив, що внаслідок ракетних ударів на території Рівненського району пошкоджено 9 будівель. Це житлові, господарські та адміністративні будівлі. Триває відновлення покрівель та вікон.

Водночас мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що в місті тривають роботи по відновленню електропостачання, а вода буде тимчасово подаватися з пониженим тиском до повного відновлення подачі електроенергії.

Передісторія: