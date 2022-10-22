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На Рівненщині постраждала енергетична система, пошкоджено будинки – ОВА

Катерина ТищенкоСубота, 22 жовтня 2022, 17:59
наслідки удару по Рівненщині, фото з Telegram Коваля

На Рівненщині внаслідок ракетних ударів постраждала енергетична система, також є руйнування цивільних об’єктів.

Джерело: голова Рівненської ОВА Віталій Коваль в ефірі телемарафону і в Telegram

Дослівно: "Енергетичні системи Рівненщини сьогодні потрапили під ракетний удар ворога.

Над ліквідацією наслідків працювало 16 одиниць спецтехніки ДСНС та 99 чоловік особового складу".

Деталі: Голова ОВА оприлюднив фото пожежі на енергетичному об’єкті.

Коваль повідомив, що внаслідок ударів по області постраждалих немає.

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Однак "є руйнування цивільних об’єктів – це і приватні будинки, і адмінкорпуси", зазначив він.

Пізніше Коваль повідомив, що внаслідок ракетних ударів на території Рівненського району пошкоджено 9 будівель. Це житлові, господарські та адміністративні будівлі. Триває відновлення покрівель та вікон.

Водночас мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що в місті тривають роботи по відновленню електропостачання, а вода буде тимчасово подаватися з пониженим тиском до повного відновлення подачі електроенергії.

Передісторія:

  • У суботу росіяни знову здійснили масований ракетний удар по енергетичних об'єктах у різних областях України. Зокрема, повідомлялося про прильоти по об'єкту критичної інфраструктури Рівного.
  • За даними Офісу президента, в результаті російських ракетних ударів по енергоструктурі в різних областях без світла залишилися 1 451 603 українці.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що з ночі росіяни випустили по Україні 36 ракет, більшість із них було збито.

Теми: Рівненська областьРівневійна
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