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На Ровенщине пострадала энергетическая система, повреждены дома – ОВА

Катерина ТищенкоСуббота, 22 октября 2022, 17:59
На Ровенщине пострадала энергетическая система, повреждены дома – ОВА
последствия удара по Ровенской области, фото из Telegram Коваля

В Ровенской области в результате ракетных ударов пострадала энергетическая система, также есть разрушения гражданских объектов.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в эфире телемарафона и в Telegram

Дословно: "Энергетические системы Ровенской области сегодня попали под ракетный удар врага.

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Над ликвидацией последствий работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и 99 человек личного состава".

Детали: Председатель ОВА обнародовал фото пожара на энергетическом объекте.

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Коваль сообщил, что в результате ударов по области пострадавших нет.

Однако "есть разрушения гражданских объектов - это и частные дома, и админкорпусы", отметил он.

Позже Коваль сообщил, что в результате ракетных ударов на территории Ровенского района повреждены 9 зданий. Это жилые, хозяйственные и административные здания. Продолжается восстановление кровель и окон.

В то же время, мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, а вода будет временно подаваться с пониженным давлением до полного восстановления подачи электроэнергии.

Предыстория:

  • В субботу россияне снова осуществили массированный ракетный удар по энергетическим объектам в разных областях Украины. В частности, сообщалось о прилетах по объекту критической инфраструктуры Ровно.
  • По данным Офиса президента, в результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что с ночи россияне выпустили по Украине 36 ракет, большинство из них были сбиты.

Темы: Ровенская областьРовновойна
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