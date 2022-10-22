На Ровенщине пострадала энергетическая система, повреждены дома – ОВА
В Ровенской области в результате ракетных ударов пострадала энергетическая система, также есть разрушения гражданских объектов.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в эфире телемарафона и в Telegram
Дословно: "Энергетические системы Ровенской области сегодня попали под ракетный удар врага.
Над ликвидацией последствий работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и 99 человек личного состава".
Детали: Председатель ОВА обнародовал фото пожара на энергетическом объекте.
Коваль сообщил, что в результате ударов по области пострадавших нет.
Однако "есть разрушения гражданских объектов - это и частные дома, и админкорпусы", отметил он.
Позже Коваль сообщил, что в результате ракетных ударов на территории Ровенского района повреждены 9 зданий. Это жилые, хозяйственные и административные здания. Продолжается восстановление кровель и окон.
В то же время, мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, а вода будет временно подаваться с пониженным давлением до полного восстановления подачи электроэнергии.
Предыстория:
- В субботу россияне снова осуществили массированный ракетный удар по энергетическим объектам в разных областях Украины. В частности, сообщалось о прилетах по объекту критической инфраструктуры Ровно.
- По данным Офиса президента, в результате российских ракетных ударов по энергоструктуре в разных областях без света остались 1 451 603 украинца.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что с ночи россияне выпустили по Украине 36 ракет, большинство из них были сбиты.