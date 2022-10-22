На Ровенщине пострадала энергетическая система, повреждены дома – ОВА

последствия удара по Ровенской области, фото из Telegram Коваля

В Ровенской области в результате ракетных ударов пострадала энергетическая система, также есть разрушения гражданских объектов.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в эфире телемарафона и в Telegram

Дословно: "Энергетические системы Ровенской области сегодня попали под ракетный удар врага.

Над ликвидацией последствий работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и 99 человек личного состава".

Детали: Председатель ОВА обнародовал фото пожара на энергетическом объекте.

Коваль сообщил, что в результате ударов по области пострадавших нет.

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Однако "есть разрушения гражданских объектов - это и частные дома, и админкорпусы", отметил он.

Позже Коваль сообщил, что в результате ракетных ударов на территории Ровенского района повреждены 9 зданий. Это жилые, хозяйственные и административные здания. Продолжается восстановление кровель и окон.

В то же время, мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, а вода будет временно подаваться с пониженным давлением до полного восстановления подачи электроэнергии.

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