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Україна вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму через шантаж РФ – Резніков

Катерина ТищенкоНеділя, 23 жовтня 2022, 23:38
Олексій Резніков, фото Getty Images

Через брехливі заяви Росії про нібито підготовку застосування Україною так званої "брудної бомби" Україна запрошує моніторингові місії ООН і МАГАТЕ й вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

Дослівно: "Щодня українська армія звільняє нашу землю від російського бруду. Думка про "брудну бомбу" нам огидна.

Запрошуємо моніторингові місії ООН і МАГАТЕ відвідати Україну.

Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії. Вимагаємо дотримання п.4 Будапештського меморандуму".

ВІДЕО ДНЯ

Довідка: Пункт 4 Будапештського меморандуму говорить, що підписанти підтверджують зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, у разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

Будапештський меморандум 1994 року давав Україні гарантії безпеки щодо приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Його підписали Росія, Велика Британія та США. Станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу, проте наша країна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.

Проте РФ з 2014 року чинила агресію проти України, окупувала її території, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення.

Знати більше: Забрати все: Як Україну позбавили ядерної зброї?

Передісторія:

  • Протягом неділі міністр оборони РФ зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО (ФранціїТуреччини й Британії) і розповідав про так звану українську "брудну бомбу". Він також говорив із міністром оборони США.
  • Перед тим російське державне інформаційне агентство "РІА Новості", відоме розповсюдженням дезінформації та пропаганди, повідомило, що Україна готується "підірвати ядерну бомбу" на своїй території, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви. Цю інформацію протягом години синхронно поширили всі відомі російські пропагандистські ЗМІ.
  • Заяви Шойгу засудив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, назвавши їх абсурдними й небезпечними.
  • Президент Володимир Зеленський закликав світ максимально жорстко відреагувати на черговий ескалаційний крок РФ.

Теми: Резніковядерна зброяРосія
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