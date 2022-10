Украина требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума из-за шантажа РФ – Резников

Из-за лживых заявлений России о якобы подготовке применения Украиной так называемой "грязной бомбы" Украина приглашает мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ и требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

Every day, #UAarmy liberates our land from rus dirt.

The thought of a "dirty bomb" is repulsive to us.

We invite @UN @iaeaorg monitoring missions to visit🇺🇦.The world should provide a response to rus nuclear blackmail.We demand adherence to paragraph 4 of the Budapest Memorandum pic.twitter.com/aE3G4pd1XF