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Украина требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума из-за шантажа РФ – Резников

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 октября 2022, 23:38
Украина требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума из-за шантажа РФ – Резников
Алексей Резников, фото Getty Images

Из-за лживых заявлений России о якобы подготовке применения Украиной так называемой "грязной бомбы" Украина приглашает мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ и требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

Дословно: "Ежедневно украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мысль о "грязной бомбе" нам противна.

Приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину.

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Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России. Требуем соблюдения п.4 Будапештского меморандума".

Справка: Пункт 4 Будапештского меморандума гласит, что подписанты подтверждают обязательство добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия.

Будапештский меморандум 1994 года давал Украине гарантии безопасности относительно присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. Его подписали Россия, Великобритания и США. По состоянию на 1991 год Украина имела третий по величине ядерный арсенал мира, однако наша страна потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года.

РФ с 2014 года осуществляла агрессию против Украины, оккупировала ее территории, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение.

Знать больше: Забрать все: Как Украину лишили ядерного оружия?

Предыстория:

  • В течение воскресенья министр обороны РФ позвонил по меньшей мере трем министрам обороны государств НАТО (ФранцииТурции и Британии) и рассказывал о так называемой украинской "грязной бомбе". Он также говорил с министром обороны США.
  • Перед тем российское государственное информационное агентство "РИА Новости", известное распространением дезинформации и пропаганды, сообщило, что Украина готовится "взорвать ядерную бомбу" на своей территории, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и настроить весь мир против Москвы. Эту информацию в течение часа синхронно распространили все известные российские пропагандистские СМИ.
  • Заявления Шойгу осудил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав их абсурдными и опасными.
  • Президент Владимир Зеленский призвал мир максимально жестко отреагировать на очередной эскалационный шаг РФ.

Темы: Резниковядерное оружиеРосcия
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