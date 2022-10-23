Украина требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума из-за шантажа РФ – Резников

Из-за лживых заявлений России о якобы подготовке применения Украиной так называемой "грязной бомбы" Украина приглашает мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ и требует соблюдения 4 пункта Будапештского меморандума.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

Every day, #UAarmy liberates our land from rus dirt.

The thought of a "dirty bomb" is repulsive to us.

We invite @UN @iaeaorg monitoring missions to visit🇺🇦.The world should provide a response to rus nuclear blackmail.We demand adherence to paragraph 4 of the Budapest Memorandum pic.twitter.com/aE3G4pd1XF Реклама: October 23, 2022

Дословно: "Ежедневно украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мысль о "грязной бомбе" нам противна.

Приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину.

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Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России. Требуем соблюдения п.4 Будапештского меморандума".

Справка: Пункт 4 Будапештского меморандума гласит, что подписанты подтверждают обязательство добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия.

Будапештский меморандум 1994 года давал Украине гарантии безопасности относительно присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. Его подписали Россия, Великобритания и США. По состоянию на 1991 год Украина имела третий по величине ядерный арсенал мира, однако наша страна потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года.

РФ с 2014 года осуществляла агрессию против Украины, оккупировала ее территории, а 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение.

Знать больше: Забрать все: Как Украину лишили ядерного оружия?

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