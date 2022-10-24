Буданов: По фіналу Медведчук з'явився в Москві

Після обміну 21 вересня кум Володимира Путіна нардеп від забороненої нині партії ОПЗЖ Віктор Медведчук опинився в столиці Росії.

Джерело: керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "З ковровою доріжкою не зустрічали, точно вам можу сказати. Де він саме зараз? Треба підняти матеріали, так зараз не згадаю. Але можу сказати, що його привезли в Москву.

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Його привезли в Анкару, але згодом по фіналу він з'явився в Москві, це треба теж розуміти. Я знаю, що до нього було дуже багато питань з боку ФСБ. Питання абсолютно не політичні, а практичні".

Деталі: Зокрема, за словами Буданова, спецслужби РФ можуть поцікавитися в кума Путіна, де кошти, які виділялися агресором на підготовку захоплення України.

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