Буданов: По фіналу Медведчук з'явився в Москві
Після обміну 21 вересня кум Володимира Путіна нардеп від забороненої нині партії ОПЗЖ Віктор Медведчук опинився в столиці Росії.
Джерело: керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "З ковровою доріжкою не зустрічали, точно вам можу сказати. Де він саме зараз? Треба підняти матеріали, так зараз не згадаю. Але можу сказати, що його привезли в Москву.
Його привезли в Анкару, але згодом по фіналу він з'явився в Москві, це треба теж розуміти. Я знаю, що до нього було дуже багато питань з боку ФСБ. Питання абсолютно не політичні, а практичні".
Деталі: Зокрема, за словами Буданова, спецслужби РФ можуть поцікавитися в кума Путіна, де кошти, які виділялися агресором на підготовку захоплення України.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантамивдалося звільнити 215 українських захисників. Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
- Зеленський заявив, що Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його "не шкода віддати".
- Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що свідчення Медведчука задокументовано, його передали з української в'язниці у "велику тюрму, яка називається РФ".
- За словами української влади, обмін обвинуваченого в держзраді Медведчука відбувався за рішенням суду та за написаною Медведчуком заявою.