Буданов: По финалу Медведчук появился в Москве

После обмена 21 сентября кум Владимира Путина нардеп от запрещенной ныне партии ОПЗЖ Виктор Медведчук оказался в столице России.

Источник: руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "С ковровой дорожкой не встречали, точно вам могу сказать. Где он именно сейчас? Надо поднять материалы, так сейчас не вспомню. Но могу сказать, что его привезли в Москву.

Его привезли в Анкару, но впоследствии по финалу он появился в Москве, это надо тоже понимать. Я знаю, что к нему было очень много вопросов со стороны ФСБ. Вопросы абсолютно не политические, а практические".

Детали: В частности, по словам Буданова, спецслужбы РФ могут поинтересоваться у кума Путина, где средства, которые выделялись агрессором на подготовку захвата Украины.

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