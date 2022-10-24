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Буданов: По финалу Медведчук появился в Москве

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 октября 2022, 10:48

После обмена 21 сентября кум Владимира Путина нардеп от запрещенной ныне партии ОПЗЖ Виктор Медведчук оказался в столице России.

Источник: руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "С ковровой дорожкой не встречали, точно вам могу сказать. Где он именно сейчас? Надо поднять материалы, так сейчас не вспомню. Но могу сказать, что его привезли в Москву.

Его привезли в Анкару, но впоследствии по финалу он появился в Москве, это надо тоже понимать. Я знаю, что к нему было очень много вопросов со стороны ФСБ. Вопросы абсолютно не политические, а практические".

Детали: В частности, по словам Буданова, спецслужбы РФ могут поинтересоваться у кума Путина, где средства, которые выделялись агрессором на подготовку захвата Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантамиудалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".
  • Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания Медведчуказадокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".
  • По словам украинских властей, обмен обвиняемого в госизмене Медведчука происходил по решению суда и по написанному Медведчуком заявлению.

Темы: МедведчукРосcияразведка
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