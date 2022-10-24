Буданов: По финалу Медведчук появился в Москве
После обмена 21 сентября кум Владимира Путина нардеп от запрещенной ныне партии ОПЗЖ Виктор Медведчук оказался в столице России.
Источник: руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "С ковровой дорожкой не встречали, точно вам могу сказать. Где он именно сейчас? Надо поднять материалы, так сейчас не вспомню. Но могу сказать, что его привезли в Москву.
Его привезли в Анкару, но впоследствии по финалу он появился в Москве, это надо тоже понимать. Я знаю, что к нему было очень много вопросов со стороны ФСБ. Вопросы абсолютно не политические, а практические".
Детали: В частности, по словам Буданова, спецслужбы РФ могут поинтересоваться у кума Путина, где средства, которые выделялись агрессором на подготовку захвата Украины.
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантамиудалось освободить 215 украинских защитников. России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и его "не жалко отдать".
- Генеральный прокурор Андрей Костин отметил, что показания Медведчуказадокументированы, его передали из украинской тюрьмы в "большую тюрьму, которая называется РФ".
- По словам украинских властей, обмен обвиняемого в госизмене Медведчука происходил по решению суда и по написанному Медведчуком заявлению.