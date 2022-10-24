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РФ организует "волны мобилизации", как во времена Второй мировой войны – ГУР

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 14:51
РФ организует волны мобилизации, как во времена Второй мировой войны – ГУР
Иллюстративное фото из ГУР

Во время "первой волны" мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ прибыло не менее 200 тысяч человек, а дальнейшая мобилизация будет проходить в "классическом варианте времен Второй мировой войны". 

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины 

Детали: В частности, первая часть мобилизованных была отправлена в Украину с минимальными сроками подготовки или вообще без нее, чтобы стабилизировать линию фронта.

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По информации разведки, следующие части будут направляться с учетом развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава. Аналогичным образом к ведению боевых действий против ВСУ будут привлекаться мобилизованные второй, третьей и других волн мобилизации.

ГУР также сообщило, что несмотря на заявления о завершении "частичной" мобилизации, в Москве продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы. Однако власти остановили работу так называемых "мобильных мобилизационных пунктов" и приостановили практику "облав" на военнообязанных в общественных местах. 

Также, по информации разведки, на полигонах Московской области продолжается подготовка мобилизованных для отправки в Украину. В связи с нехваткой офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов по подготовке назначают военнослужащих, подписавших контракт в воинском звании "рядовой" и имеющих боевой опыт на территории Украины.

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Что этому предшествовало: 

  • В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч резервистов.
  • 18 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что количество в 300 тысяч мобилизируемых не будет превышено.
  • Российские журналисты узнали, что в рамках мобилизации в РФ собираются призвать в армию 1,2 миллиона человек, а не 300 тысяч.
  • 14 октября Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация в Российской Федерации завершится до конца октября, а с 21 сентября уже мобилизовали 222 тысячи россиян.

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Темы: разведкамобилизацияРосcиявойна
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