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ЗСУ, ймовірно, візьмуть під контроль правобережжя Херсонщини до кінця року – ISW

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 09:35
Ілюстративне фото з Генштабу

Українські захисники, ймовірно, зможуть взяти під контроль правобережжя Херсонської області до кінця цього року.

Джерело: звіт американського Інституту вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Позиція росіян у верхній частині Херсонщини, ймовірно, є нестійкою; і українські сили, ймовірно, захоплять верхню частину Херсонської області до кінця 2022 року".

Деталі: В ISW вважають, що російські окупанти готуються до оборони Херсона і не відходять повністю з правобережної частини області. Деякі російські військові блогери, на яких посилається ISW, стверджують, що Росія "здасть" Херсон, оскільки спроба утримати його може призвести до поразки.

Крім того, російські військові не підготували інформаційний простір для військової поразки в Херсонській області станом на 24 жовтня.

Що цьому передувало: 

  • 18 жовтня командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін не виключив ухвалення "непростих рішень" щодо подальших дій армії РФ у Херсоні.
  • У той самий день гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про "організоване переміщення цивільного населення" з правого берега окупованої Херсонщини на лівий. Наступного дня й сама окупаційна влада нібито залишила Херсон
  • Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі. 
  • У США вважають, що "вікно можливостей" для відвоювання Херсону є десь до початку грудня.

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