ЗСУ, ймовірно, візьмуть під контроль правобережжя Херсонщини до кінця року – ISW

Українські захисники, ймовірно, зможуть взяти під контроль правобережжя Херсонської області до кінця цього року.

Джерело: звіт американського Інституту вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Позиція росіян у верхній частині Херсонщини, ймовірно, є нестійкою; і українські сили, ймовірно, захоплять верхню частину Херсонської області до кінця 2022 року".

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Деталі: В ISW вважають, що російські окупанти готуються до оборони Херсона і не відходять повністю з правобережної частини області. Деякі російські військові блогери, на яких посилається ISW, стверджують, що Росія "здасть" Херсон, оскільки спроба утримати його може призвести до поразки.

Крім того, російські військові не підготували інформаційний простір для військової поразки в Херсонській області станом на 24 жовтня.

Що цьому передувало:

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