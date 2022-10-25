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ВСУ, вероятно, возьмут под контроль правобережье Херсонщины до конца года – ISW

"Украинская правда"Вторник, 25 октября 2022, 09:35
Иллюстративное фото из Генштаба

Украинские защитники, вероятно, смогут взять под контроль правобережье Херсонской области до конца этого года.

Источник: отчет американского Института изучения войны (ISW)

Дословно: "Позиция россиян в верхней части Херсонщины, вероятно, является неустойчивой; и украинские силы, вероятно, захватят верхнюю часть Херсонской области до конца 2022 года".

Детали: В ISW считают, что российские оккупанты готовятся к обороне Херсона и не отходят полностью с правобережной части области. Некоторые российские военные блогеры, на которых ссылается ISW, утверждают, что Россия "сдаст" Херсон, поскольку попытка удержать его может привести к поражению.

Кроме того, российские военные не подготовили информационное пространство для военного поражения в Херсонской области по состоянию на 24 октября.

Что этому предшествовало: 

  • 18 октября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин не исключил принятия "непростых решений" относительно дальнейших действий армии РФ в Херсоне.
  • В тот же день гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо объявил об "организованном перемещении гражданского населения" с правого берега оккупированной Херсонщины на левый. На следующий день и сама оккупационная власть якобы покинула Херсон
  • Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне в оккупированном областном центре. 
  • В США считают, что "окно возможностей" для отвоевания Херсона есть где-то до начала декабря.

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Темы: Херсонская областьвойнаконтрнаступление
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