ВСУ, вероятно, возьмут под контроль правобережье Херсонщины до конца года – ISW

Украинские защитники, вероятно, смогут взять под контроль правобережье Херсонской области до конца этого года.

Источник: отчет американского Института изучения войны (ISW)

Дословно: "Позиция россиян в верхней части Херсонщины, вероятно, является неустойчивой; и украинские силы, вероятно, захватят верхнюю часть Херсонской области до конца 2022 года".

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Детали: В ISW считают, что российские оккупанты готовятся к обороне Херсона и не отходят полностью с правобережной части области. Некоторые российские военные блогеры, на которых ссылается ISW, утверждают, что Россия "сдаст" Херсон, поскольку попытка удержать его может привести к поражению.

Кроме того, российские военные не подготовили информационное пространство для военного поражения в Херсонской области по состоянию на 24 октября.

Что этому предшествовало:

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