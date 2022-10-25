В ОП не виключають обмін Богуслаєва на українських полонених

Президента корпорації "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, який має громадянство РФ, можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують росіяни.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Настоящего времени"

Деталі: На запитання, чи не виключає Україна можливість обміну Богуслаєва, Подоляк відповів:

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"Ні, не будемо (виключати можливість обміну - ред.). Якщо потрібно, ми все зробимо, щоб забрати реальних громадян України. Ці суб’єкти (Богуслаєв - ред.) також можуть потрапити в список на обмін".

Він додав, що процес може відбуватися так само, як у випадку з обміном Віктора Медведчука, підкресливши, що Україна використовуватиме будь-які можливості, щоб повернути своїх громадян.

Що цьому передувало:

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