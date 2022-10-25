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В ОП не виключають обмін Богуслаєва на українських полонених

"Українська правда"Вівторок, 25 жовтня 2022, 11:14
В ОП не виключають обмін Богуслаєва на українських полонених
БОГУСЛАЕВ В ЗАЛЕ СУДА 24 ОКТЯБРЯ. ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА

Президента корпорації "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, який має громадянство РФ, можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують росіяни.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Настоящего времени"

Деталі: На запитання, чи не виключає Україна можливість обміну Богуслаєва, Подоляк відповів:

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"Ні, не будемо (виключати можливість обміну - ред.). Якщо потрібно, ми все зробимо, щоб забрати реальних громадян України. Ці суб’єкти (Богуслаєв - ред.) також можуть потрапити в список на обмін".

Він додав, що процес може відбуватися так само, як у випадку з обміном Віктора Медведчука, підкресливши, що Україна використовуватиме будь-які можливості, щоб повернути своїх громадян.  

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 жовтня УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.
  • 23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех". Вони налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.
  • 24 жовтня Шевченківський суд Києва взяв під варту на два місяці (до 20 грудня) В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу.

Теми: обмінОфіс президента
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