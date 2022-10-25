В ОП не исключают обмен Богуслаева на украинских пленных

Президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который имеет гражданство РФ, могут обменять на украинских военнопленных, которых удерживают россияне.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Настоящего времени"

Детали: На вопрос, не исключает ли Украина возможность обмена Богуслаева, Подоляк ответил:

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"Нет, не будем (исключать возможность обмена - ред.). Если нужно, мы все сделаем, чтобы забрать реальных граждан Украины. Эти субъекты (Богуслаев - ред.) также могут попасть в список на обмен".

Он добавил, что процесс может происходить так же, как в случае с обменом Виктора Медведчука, подчеркнув, что Украина будет использовать любые возможности, чтобы вернуть своих граждан.

Что этому предшествовало:

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