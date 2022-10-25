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В ОП не исключают обмен Богуслаева на украинских пленных

"Украинская правда"Вторник, 25 октября 2022, 11:14
БОГУСЛАЕВ В ЗАЛЕ СУДА 24 ОКТЯБРЯ. ФОТО: ВИКТОРИЯ РОЩИНА

Президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который имеет гражданство РФ, могут обменять на украинских военнопленных, которых удерживают россияне.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Настоящего времени"

Детали: На вопрос, не исключает ли Украина возможность обмена Богуслаева, Подоляк ответил:

"Нет, не будем (исключать возможность обмена - ред.). Если нужно, мы все сделаем, чтобы забрать реальных граждан Украины. Эти субъекты (Богуслаев - ред.) также могут попасть в список на обмен".

Он добавил, что процесс может происходить так же, как в случае с обменом Виктора Медведчука, подчеркнув, что Украина будет использовать любые возможности, чтобы вернуть своих граждан.  

Что этому предшествовало: 

  • 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
  • 23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборационизме и пособничестве РФ. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех". Они наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.
  • 24 октября Шевченковский суд Киева взял под стражу на два месяца (до 20 декабря) президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.

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Темы: обменОфис президента
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