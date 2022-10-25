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Данилов - Кадырову: Если не уничтожить РФ, они вернутся снова убивать чеченских женщин и детей

Валентина РоманенкоВторник, 25 октября 2022, 13:18
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал ставленнику Кремля Рамзану Кадырову убираться из Украины и отстаивать независимость родной земли, пока агрессор не заинтересовался и ее уничтожением.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "Пока не поздно, уходите из Украины и воюйте за Независимость Ичкерии - это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли..."

Что предшествовало: Кадыров обвинил Вооруженные силы Украины в обстреле российских регионов и выразил недовольство "слабыми ответами" РФ.

Он призвал "стирать с земли" украинские города.

Напомним: На пленарном заседании Верховной Рады 18 октября 2022 года нардепы признали Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осудили геноцид чеченского народа.

Справка: В 1994-1996 гг. продолжалась первая война между Ичкерией и Россией, которая завершилась победой Ичкерии и признанием ее независимости. Российские войска уничтожили сотни тысяч мирных жителей Ичкерии, РФ потеряла, по чеченским данным, до 80 000 тысяч солдат убитыми, но официально РФ признает потери в 5,5 тыс. солдат.

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На стороне Ичкерии воевали добровольцы из Украины.

Несмотря на мирный договор, российские спецслужбы убили первого президента Ичкерии Джохара Дудаева.

В 1999 году под предлогом якобы "защиты мирных граждан" РФ начала вторую войну с Ичкерией и оккупировала страну. Партизанская война в стране продолжалась до 2009 г. 

Россия признала Ичкерию субъектом РФ "Чеченской Республикой", а креатурой Кремля там стал Ахмат Кадыров. После убийства Кадырова старшего на посту его заменил сын - Рамзан. 

Темы: войнаДаниловЧечня
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