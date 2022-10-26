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Ексгенерал-втікач Наумов працював в СБУ, не звільнившись з держпідприємства – ДБР

Станіслав ПогоріловСереда, 26 жовтня 2022, 12:57
АНДРІЙ НАУМОВ, CХЕМИ

Колишній керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який втік з України та підозрюється у державній зраді, працював у Службі безпеки, не звільнившись з держпідприємства, таким чином отримуючи 2 зарплати.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому генералу Служби безпеки України, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років шахрайством заволодів понад 3,2 млн гривень".

Деталі: Мова йде про Андрія Намова, який у 2019 році очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ.

Щоб не звільнятись з держпідприємства, він повідомив, що його начебто призвали на військову службу до СБУ. Таким чином, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню у розмірі 160 тис. гривень на місяць, як призваному військовослужбовцю.

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Передісторія

  • Наумов виїхав з України за кілька годин до початку вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Для втечі з країни він використав кілька мікроавтобусів, навантажених готівкою та коштовностями. Автомобілі вирушили до Німеччини, де він переховувався, до свого затримання в Сербії чотири місяці тому.
  • Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив Наумова звання генерала за "антигероїзм".
  • Наумов був затриманий у Сербії 7 червня 2022 року. Україна направила Сербії запит на його екстрадицію.

Теми: СБУдержзрадаРосія
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