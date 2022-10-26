Ексгенерал-втікач Наумов працював в СБУ, не звільнившись з держпідприємства – ДБР

Колишній керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який втік з України та підозрюється у державній зраді, працював у Службі безпеки, не звільнившись з держпідприємства, таким чином отримуючи 2 зарплати.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому генералу Служби безпеки України, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років шахрайством заволодів понад 3,2 млн гривень".

Деталі: Мова йде про Андрія Намова, який у 2019 році очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ.

Щоб не звільнятись з держпідприємства, він повідомив, що його начебто призвали на військову службу до СБУ. Таким чином, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню у розмірі 160 тис. гривень на місяць, як призваному військовослужбовцю.

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