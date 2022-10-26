Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беглый экс-генерал Наумов работал в СБУ, не уволившись с госпредприятия - ГБР

Станислав ПогориловСреда, 26 октября 2022, 12:57
АНДРЕЙ НАУМОВ, СХЕМЫ

Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который сбежал из Украины и подозревается в государственной измене, работал в Службе безопасности, не уволившись с госпредприятия, таким образом получая 2 зарплаты.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему генералу Службы безопасности Украины, который в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годов мошенничеством завладел более 3,2 млн гривен".

Детали: Речь идет об Андрее Наумове, который в 2019 году возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в СБУ.

Чтобы не увольняться с госпредприятия, он сообщил, что его якобы призвали на военную службу в СБУ. Таким образом, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату в размере 160 тыс. гривен в месяц, как призванному военнослужащему.

Узнать больше"Меня сталкивали с Зеленским лбами". Беглый СБУшник Нескоромный и его кум Расюк о "покушении на правую руку Баканова"

Тайные материалы СБУ: Кто заказал нападение на "правую руку" Баканова и при чем здесь брат Ермака

ВИДЕО ДНЯ

Предистория:

  • Наумов виїхав з України за кілька годин до початку вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Для втечі з країни він використав кілька мікроавтобусів, навантажених готівкою та коштовностями. Автомобілі вирушили до Німеччини, де він переховувався, до свого затримання в Сербії чотири місяці тому.
  • Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив Наумова звання генерала за "антигероїзм".
  • Наумов был задержан в Сербии 7 июня 2022 года. Украина направила Сербии запрос на его экстрадицию.

Темы: СБУгосизменаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА

видеоМаск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил

Зеленский: самые жесткие бои - в Донецкой области, российское командование гонит людей на смерть

Россия просит "разблокировать отношения", пусть сначала разблокирует Черное море – Зеленский

Президент Гвинеи-Бисау после встречи с Путиным приехал к Зеленскому и объяснил позицию

Сенат Польши признал российскую власть террористическим режимом

Все новости...
СБУ
Столичный банкир и депутат ОПЗЖ из Чернигова предлагали призывникам бежать за границу
Арестована коллаборационистка, передавшая оккупантам 2 млн грн, украденных у "Укрпочты" - СБУ
"На концерт Кобзона": спецназ СБУ уничтожил российскую БМП-3 и две позиции оккупантов
Последние новости
05:34
Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и имеет цели воевать дальше – американские аналитики
04:34
Силы обороны уничтожили 2 вражеских блиндажа с личным составом - ОК "Юг"
04:05
Глава ОВА: На Киевщине ПВО ликвидировала вражеские воздушные объекты
03:37
Россия снова угрожает ООН – США
02:38
За два часа ВСУ уничтожили 19 вражеских "шахедов" и ракету Х-59
01:58
Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА
01:50
Враг атаковал Запорожье – возник пожар
01:34
Сумщина: по приграничному селу прилетело 18 мин
00:54
"Месть за помощь Израиля Украине": российские хакеры атаковали сайт Кнессета
00:24
В Иране возле мавзолея застрелили 15 человек и еще 40 ранили – СМИ
Все новости...