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Беглый экс-генерал Наумов работал в СБУ, не уволившись с госпредприятия - ГБР

Станислав ПогориловСреда, 26 октября 2022, 12:57
Беглый экс-генерал Наумов работал в СБУ, не уволившись с госпредприятия - ГБР
АНДРЕЙ НАУМОВ, СХЕМЫ

Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который сбежал из Украины и подозревается в государственной измене, работал в Службе безопасности, не уволившись с госпредприятия, таким образом получая 2 зарплаты.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему генералу Службы безопасности Украины, который в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годов мошенничеством завладел более 3,2 млн гривен".

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Детали: Речь идет об Андрее Наумове, который в 2019 году возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в СБУ.

Чтобы не увольняться с госпредприятия, он сообщил, что его якобы призвали на военную службу в СБУ. Таким образом, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату в размере 160 тыс. гривен в месяц, как призванному военнослужащему.

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Предистория:

  • Наумов виїхав з України за кілька годин до початку вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Для втечі з країни він використав кілька мікроавтобусів, навантажених готівкою та коштовностями. Автомобілі вирушили до Німеччини, де він переховувався, до свого затримання в Сербії чотири місяці тому.
  • Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив Наумова звання генерала за "антигероїзм".
  • Наумов был задержан в Сербии 7 июня 2022 года. Украина направила Сербии запрос на его экстрадицию.

Темы: СБУгосизменаРосcия
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