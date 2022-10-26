Беглый экс-генерал Наумов работал в СБУ, не уволившись с госпредприятия - ГБР

Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который сбежал из Украины и подозревается в государственной измене, работал в Службе безопасности, не уволившись с госпредприятия, таким образом получая 2 зарплаты.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему генералу Службы безопасности Украины, который в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годов мошенничеством завладел более 3,2 млн гривен".

Детали: Речь идет об Андрее Наумове, который в 2019 году возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в СБУ.

Чтобы не увольняться с госпредприятия, он сообщил, что его якобы призвали на военную службу в СБУ. Таким образом, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату в размере 160 тыс. гривен в месяц, как призванному военнослужащему.

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