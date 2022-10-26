Беглый экс-генерал Наумов работал в СБУ, не уволившись с госпредприятия - ГБР
Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который сбежал из Украины и подозревается в государственной измене, работал в Службе безопасности, не уволившись с госпредприятия, таким образом получая 2 зарплаты.
Источник: пресс-служба ГБР
Дословно: "Работники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему генералу Службы безопасности Украины, который в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 годов мошенничеством завладел более 3,2 млн гривен".
Детали: Речь идет об Андрее Наумове, который в 2019 году возглавлял одно из государственных предприятий, но решил пойти работать в СБУ.
Чтобы не увольняться с госпредприятия, он сообщил, что его якобы призвали на военную службу в СБУ. Таким образом, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату в размере 160 тыс. гривен в месяц, как призванному военнослужащему.
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Предистория:
- Наумов виїхав з України за кілька годин до початку вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Для втечі з країни він використав кілька мікроавтобусів, навантажених готівкою та коштовностями. Автомобілі вирушили до Німеччини, де він переховувався, до свого затримання в Сербії чотири місяці тому.
- Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді, а також провели обшуки в його квартирах в елітних житлових комплексах Києва.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив Наумова звання генерала за "антигероїзм".
- Наумов был задержан в Сербии 7 июня 2022 года. Украина направила Сербии запрос на его экстрадицию.