Глава Радбезу Білорусі заявляє, що мобілізація не планується, але в армію кличе

Держсекретар Радбезу РБ Олександр Вольфович переконує, що ніякої мобілізації в Білорусі немає і не передбачається, але служити в армії потрібно.

Джерело: білоруське держвидання "Белта" з посиланням на заяву держсекретаря Радбезу на зустрічі з трудовими колективами Гомельської області з питань військово-політичної ситуації у країні і за кордоном

Пряма мова Вольфовича: "Ніякої мобілізації в Білорусі немає і не передбачається. Сьогодні ми нейтралізуємо загрози нашій національній безпеці, військовій безпеці наявним комплектом сил і засобів системи національної безпеки, військової організації держави".

Деталі: Водночас, говорячи про призовну кампанію, він підкреслив, що "служба в армії – це конституційний обов'язок" і "почесно".

Пряма мова Вольфовича: "Ми справляємося. Але щоб вони (Збройні Сили – ред.) були боєздатними, вони повинні бути укомплектовані. Нехай хлопчаки, хто не служив в армії, отримають досвід, змужніють, знайдуть друзів. Служити в армії сьогодні почесно".

Передісторія:

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Білорусь бере участь у війні в Україні, але заявив, що бере участь нібито через лікування поранених російських військових і через надання прихистку українським біженцям.

Лукашенко також запевнив, що оголошувати мобілізацію в Білорусі немає необхідності, хоча він усі роки свого президентства готується до війни.

Головне управління розвідки повідомляло, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко усвідомлює, що оголошення часткової мобілізації в республіці може призвести до соціального вибуху.