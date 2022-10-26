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Глава Радбезу Білорусі заявляє, що мобілізація не планується, але в армію кличе

Ірина БалачукСереда, 26 жовтня 2022, 14:31
Глава Радбезу Білорусі заявляє, що мобілізація не планується, але в армію кличе
Білоруські військові. Фото з Telegram Міноборони РБ

Держсекретар Радбезу РБ Олександр Вольфович переконує, що ніякої мобілізації в Білорусі немає і не передбачається, але служити в армії потрібно.

Джерело: білоруське держвидання "Белта" з посиланням на заяву держсекретаря Радбезу на зустрічі з трудовими колективами Гомельської області з питань військово-політичної ситуації у країні і за кордоном

Пряма мова Вольфовича: "Ніякої мобілізації в Білорусі немає і не передбачається. Сьогодні ми нейтралізуємо загрози нашій національній безпеці, військовій безпеці наявним комплектом сил і засобів системи національної безпеки, військової організації держави".

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Деталі: Водночас, говорячи про призовну кампанію, він підкреслив, що "служба в армії – це конституційний обов'язок" і "почесно".

Пряма мова Вольфовича: "Ми справляємося. Але щоб вони (Збройні Сили – ред.) були боєздатними, вони повинні бути укомплектовані. Нехай хлопчаки, хто не служив в армії, отримають досвід, змужніють, знайдуть друзів. Служити в армії сьогодні почесно".

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Теми: БілорусьмобілізаціяРосіявійна
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