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Глава Совбеза Беларуси заявляет, что мобилизация не планируется, но в армию зовет

Ирина БалачукСреда, 26 октября 2022, 14:31
Белорусские военные. Фото из Telegram Минобороны РБ

Госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович убеждает, что никакой мобилизации в Беларуси нет и не предвидится, но служить в армии нужно.

Источник: белорусское госиздание "Белта" со ссылкой на заявление госсекретаря Совбеза на встрече с трудовыми коллективами Гомельской области по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом

Прямая речь Вольфовича: "Никакой мобилизации в Беларуси нет и не предвидится. Сегодня мы нейтрализуем угрозы нашей национальной безопасности, военной безопасности имеющимся комплектом сил и средств системы национальной безопасности, военной организации государства".

Детали: При этом, говоря о проходящей призывной кампании, он подчеркнул, что "служба в армии – это конституционный долг" и "почетно".

Прямая речь Вольфовича: "Мы справляемся. Но чтобы они (Вооруженные Силы – ред.) были боеготовыми, они должны быть укомплектованы. Пусть мальчишки, кто не служил в армии, получат опыт, возмужают, найдут друзей. Служить в армии сегодня почетно".

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Темы: БеларусьмобилизацияРосcиявойна
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