В Білорусі йде мобілізація водіїв та механіків для потреб російських військ – ЦНС

За даними білоруського підпілля, в Гомельській області Білорусі місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "(Військові) комісари проводять обхід будинків військовозобов’язаних. Шукають водіїв вантажної техніки та механіків".

Деталі: Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі.

Також повідомляється, що білоруські військові помічені поряд з тимчасово окупованим Мелітополем.

Передісторія:

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Білорусь бере участь у війні в Україні, але заявив, що бере участь нібито через лікування поранених російських військових і через надання прихистку українським біженцям.

Лукашенко також запевнив, що оголошувати мобілізацію в Білорусі немає необхідності, хоча він усі роки свого президентства готується до війни.

Головне управління розвідки повідомляло, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко усвідомлює, що оголошення часткової мобілізації в республіці може призвести до соціального вибуху.

Держсекретар Радбезу РБ Олександр Вольфович вчергове намагався переконати, що ніякої мобілізації в Білорусі немає і не передбачається, але служити в армії потрібно.