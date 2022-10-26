В Білорусі йде мобілізація водіїв та механіків для потреб російських військ – ЦНС
Середа, 26 жовтня 2022, 15:19
За даними білоруського підпілля, в Гомельській області Білорусі місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "(Військові) комісари проводять обхід будинків військовозобов’язаних. Шукають водіїв вантажної техніки та механіків".
Деталі: Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі.
Також повідомляється, що білоруські військові помічені поряд з тимчасово окупованим Мелітополем.
Передісторія:
- Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Білорусь бере участь у війні в Україні, але заявив, що бере участь нібито через лікування поранених російських військових і через надання прихистку українським біженцям.
- Лукашенко також запевнив, що оголошувати мобілізацію в Білорусі немає необхідності, хоча він усі роки свого президентства готується до війни.
- Головне управління розвідки повідомляло, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко усвідомлює, що оголошення часткової мобілізації в республіці може призвести до соціального вибуху.
- Держсекретар Радбезу РБ Олександр Вольфович вчергове намагався переконати, що ніякої мобілізації в Білорусі немає і не передбачається, але служити в армії потрібно.
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