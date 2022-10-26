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В Білорусі йде мобілізація водіїв та механіків для потреб російських військ – ЦНС

Станіслав ПогоріловСереда, 26 жовтня 2022, 15:19
В Білорусі йде мобілізація водіїв та механіків для потреб російських військ – ЦНС
Фото Міноборони Білорусі

За даними білоруського підпілля, в Гомельській області Білорусі місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "(Військові) комісари проводять обхід будинків військовозобов’язаних. Шукають водіїв вантажної техніки та механіків".

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Деталі: Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі.

Також повідомляється, що білоруські військові помічені поряд з тимчасово окупованим Мелітополем.

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Теми: БілорусьмобілізаціяРосія
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