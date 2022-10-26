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В Беларуси идет мобилизация водителей и механиков для нужд российских войск - ЦНС

Станислав ПогориловСреда, 26 октября 2022, 15:19
Фото Минобороны Беларуси

По данным белорусского подполья, в Гомельской области Беларуси местные военные комиссариаты проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков.

Источник: ЦНС

Дословно: "(Военные) комиссары проводят обход домов военнообязанных. Ищут водителей грузовой техники и механиков".

Детали: Их привлекают к обслуживанию военной техники вооруженных сил РФ, которые находятся на территории Беларуси.

Также сообщается, что белорусские военные замечены рядом с временно оккупированным Мелитополем.

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Темы: БеларусьмобилизацияРосcия
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