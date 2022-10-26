В Беларуси идет мобилизация водителей и механиков для нужд российских войск - ЦНС

По данным белорусского подполья, в Гомельской области Беларуси местные военные комиссариаты проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков.

Источник: ЦНС

Дословно: "(Военные) комиссары проводят обход домов военнообязанных. Ищут водителей грузовой техники и механиков".

Детали: Их привлекают к обслуживанию военной техники вооруженных сил РФ, которые находятся на территории Беларуси.

Также сообщается, что белорусские военные замечены рядом с временно оккупированным Мелитополем.

Предыстория:

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь принимает участие в войне в Украине, но заявил, что участвует якобы через лечение раненых российских военных и через предоставление убежища украинским беженцам.

Лукашенко также заявил, что объявлять мобилизацию в Беларуси нет необходимости, хотя он все годы своего президентства готовится к войне.

Главное управление разведки сообщало, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко осознает, что объявление частичной мобилизации в республике может привести к социальному взрыву.

Госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович в очередной раз пытался убедить, что никакой мобилизации в Беларуси нет и не предвидится, но служить в армии нужно.