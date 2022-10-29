Більше тисячі українців уже повернули з російського полону з 24 лютого – ГУР

З початку повномасштабного вторгнення Росії з російського полону за обмінами повернулися вже більше тисячі українців.

Джерело: представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Вже понад тисяча українців повернулись з російського полону з моменту повномасштабного вторгнення, майже 30 обмінів відбулися".

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Деталі: Юсов зазначив, що вже плануються наступні обміни – "як велика робота в контексті обміну всіх на всіх, так і окремі обміни".

Представник пресслужби ГУР підкреслив, що динаміка обмінів добра і лише зростає.

Що передувало: У суботу Україна провела черговий обмін полоненими з країною-агресором та звільнила 52 людей.

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