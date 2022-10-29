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Більше тисячі українців уже повернули з російського полону з 24 лютого – ГУР

Катерина ТищенкоСубота, 29 жовтня 2022, 16:37
Обмін 29 жовтня, скріншот відео з Telegram Андрія Єрмака

З початку повномасштабного вторгнення Росії з російського полону за обмінами повернулися вже більше тисячі українців.

Джерело: представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Вже понад тисяча українців повернулись з російського полону з моменту повномасштабного вторгнення, майже 30 обмінів відбулися".

Деталі: Юсов зазначив, що вже плануються наступні обміни – "як велика робота в контексті обміну всіх на всіх, так і окремі обміни".

Представник пресслужби ГУР підкреслив, що динаміка обмінів добра і лише зростає.

Що передувало: У суботу Україна провела черговий обмін полоненими з країною-агресором та звільнила 52 людей.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 жовтня стало відомо, що в рамках чегового обміну полоненими вдалося звільнити 10 українських захисників та повернути тіло загиблого американського добровольця. 
  • 17 жовтня стало відомо, що в результаті чергового обміну полоненими вдалося звільнити 108 жінок.
  • 22 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 10 іноземців. Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

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Теми: обмінполоненірозвідка
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