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Более тысячи украинцев уже вернули из российского плена с 24 февраля - ГУР

Катерина ТищенкоСуббота, 29 октября 2022, 16:37
Более тысячи украинцев уже вернули из российского плена с 24 февраля - ГУР
Обмен 29 октября, скриншот видео из Telegram Андрея Ермака

С начала полномасштабного вторжения России из российского плена по обменам вернулись уже более тысячи украинцев.

Источник: представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Уже более тысячи украинцев вернулись из российского плена с момента полномасштабного вторжения, почти 30 обменов состоялись".

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Детали: Юсов отметил, что уже планируются следующие обмены – "как большая работа в контексте обмена всех на всех, так и отдельные обмены".

Представитель пресс-службы ГУР подчеркнул, что динамика обменов хорошая и только растет.

Что предшествовало: В субботу Украина провела обмен пленными со страной-агрессором и освободила 52 человека.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 26 октября стало известно, что в рамках очередного обмена пленными удалось освободить 10 украинских защитников и вернуть тело погибшего американского добровольца. 
  • 17 октября стало известно, что в результате очередного обмена пленными удалось освободить 108 женщин.
  • 22 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 10 иностранцев. России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Темы: обменпленныеразведка
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