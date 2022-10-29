Более тысячи украинцев уже вернули из российского плена с 24 февраля - ГУР

С начала полномасштабного вторжения России из российского плена по обменам вернулись уже более тысячи украинцев.

Источник: представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Уже более тысячи украинцев вернулись из российского плена с момента полномасштабного вторжения, почти 30 обменов состоялись".

Детали: Юсов отметил, что уже планируются следующие обмены – "как большая работа в контексте обмена всех на всех, так и отдельные обмены".

Представитель пресс-службы ГУР подчеркнул, что динамика обменов хорошая и только растет.

Что предшествовало: В субботу Украина провела обмен пленными со страной-агрессором и освободила 52 человека.

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