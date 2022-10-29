Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более тысячи украинцев уже вернули из российского плена с 24 февраля - ГУР

Катерина ТищенкоСуббота, 29 октября 2022, 16:37
Обмен 29 октября, скриншот видео из Telegram Андрея Ермака

С начала полномасштабного вторжения России из российского плена по обменам вернулись уже более тысячи украинцев.

Источник: представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Уже более тысячи украинцев вернулись из российского плена с момента полномасштабного вторжения, почти 30 обменов состоялись".

Детали: Юсов отметил, что уже планируются следующие обмены – "как большая работа в контексте обмена всех на всех, так и отдельные обмены".

Представитель пресс-службы ГУР подчеркнул, что динамика обменов хорошая и только растет.

Что предшествовало: В субботу Украина провела обмен пленными со страной-агрессором и освободила 52 человека.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 26 октября стало известно, что в рамках очередного обмена пленными удалось освободить 10 украинских защитников и вернуть тело погибшего американского добровольца. 
  • 17 октября стало известно, что в результате очередного обмена пленными удалось освободить 108 женщин.
  • 22 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников, среди них 10 иностранцев. России вернули кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: обменпленныеразведка
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Украина могла атаковать фрегат ЧФ возле Севастополя, это сдержанный ответ России

NYT: Маск уже приказал начать сокращения в Twitter

Украина получила преимущество в артиллерии над оккупантами на юге – NYT

фото, видео, обновленоДавка на праздновании в Сеуле: по меньшей мере 146 погибших, 150 пострадавших

Россия вышла из "зернового соглашения" якобы из-за взрывов в Севастополе

Воздушные силы отобрали летчиков, которые готовы учиться на иностранных истребителях

Все новости...
обмен
После обмена почти тысячи пленных СБУ предупреждает о мошенниках
Из плена освободили еще 10 украинских военных – ОП
В ОП не исключают обмен Богуслаева на украинских пленных
Последние новости
06:25
фотоНикополь: Россияне стреляли из тяжелой артиллерии, повредили десяток зданий
05:53
Сводка Генштаба: Россияне вывезли заключенных из колонии Херсона и поселили туда своих военных
05:01
Возле министерства образования в Сомали взорвались автомобили — сотня людей погибли, еще 300 ранены
04:03
ISW: Украина могла атаковать фрегат ЧФ возле Севастополя, это сдержанный ответ России
03:05
Количество погибших в давке на праздновании в Сеуле превысило 150
03:19
NYT: Маск уже приказал начать сокращения в Twitter
03:05
В иранском Mohajer-6 есть украинская запчасть — ГУР
02:15
Командование: На юге защитники ликвидировали российскую "Тунгуску"
01:31
"Абсолютно возмутительно": Байден осудил выход России из зерновой сделки
00:46
Сумщина: Россияне сбрасывали взрывчатку и били из САУ
Все новости...