Команда Навального вирішила відродити мережу регіональних штабів: ослабнув режим Путіна

Навальний на мітингу. Фото з Telegram "Сирени"

Команда російського опозиціонера і політичного в'язня Кремля Олексія Навального вирішила відновити роботу штабів на тлі послаблення путінського режиму.

Джерело: створене соратниками Навального видання "Сирена" з посиланням на команду опозиціонера

Дослівно "Сирена": "Рішення ухвалене у зв'язку з ослабленням позицій путінського режиму після семи місяців війни та мобілізації".

Деталі: Видання зазначило, що про подробиці стане відомо пізніше.

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