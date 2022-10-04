Команда Навального вирішила відродити мережу регіональних штабів: ослабнув режим Путіна

Навальний на мітингу. Фото з Telegram "Сирени"

Команда російського опозиціонера і політичного в'язня Кремля Олексія Навального вирішила відновити роботу штабів на тлі послаблення путінського режиму.

Джерело: створене соратниками Навального видання "Сирена" з посиланням на команду опозиціонера

Дослівно "Сирена": "Рішення ухвалене у зв'язку з ослабленням позицій путінського режиму після семи місяців війни та мобілізації".

Реклама:

Деталі: Видання зазначило, що про подробиці стане відомо пізніше.

Передісторія:

2 лютого 2021 року російський суд скасував умовне покарання Олексію Навальному по "справі Ів Роше" і призначив йому реальний термін – 3,5 роки у виправній колонії.

У квітні 2021 року штаби опозиціонера Олексія Навального в різних містах Росії оголосили про припинення своєї діяльності після того, як прокуратура призупинила їх роботу до рішення суду за позовом про екстремізм.є

На закритому засіданні Мосміськсуд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "Штаби Навального" екстремістськими організаціями.

У червні 2021 року президент Росії Володимир Путін підписав так званий закон проти Фонду боротьби з корупцією, який забороняє брати участь в різних виборах, в тому числі і президента, людям, причетним до діяльності "екстремістської" або "терористичної" організації.

У вересні 2021 року Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про створення і керівництво екстремістським співтовариством щодо лідера російської опозиції Олексія Навального та його найближчих соратників Леоніда Волкова і Івана Жданова.

У січні Росія внесла опозиційного політика Олексія Навального у свій перелік організацій та фізосіб, щодо яких "є відомості про їхню причетність до тероризму та екстремістської діяльності".