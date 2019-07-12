Адвокат: Суд дозволив Кузьміну балотуватись до ВР
Шостий апеляційний админістративний суд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України.
Про це повідомив адвокат колишнього заступника генпрокурора Артем Захаров у facebook.
"Прогнозую агонію у певних осіб та бажання посилити незаконний тиск на ЦВК.
Утім кожен має знати, що за вчинення протиправних дій обов'язково настає юридична відповідальність", - написав він.
Нагадаємо:
- 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна кандидатом в нардепи.
- Уже 5 липня ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати Рената Кузьміна, як до цього скасувала реєстрацію одіозних Андрія Клюєва та Анатолія Шарія, проти яких протестували люди.
- Підстави для цього, зокрема, надали правоохоронці: Служба безпеки України за запитом Парубія перевірила, чи перебували Андрій Клюєв, Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах. Свої висновки СБУ надала ЦВК.
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