Адвокат: Суд дозволив Кузьміну балотуватись до ВР

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П'ятниця, 12 липня 2019, 07:25

Шостий апеляційний админістративний суд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України.

Про це повідомив адвокат колишнього заступника генпрокурора Артем Захаров у facebook.

"Прогнозую агонію у певних осіб та бажання посилити незаконний тиск на ЦВК.

Утім кожен має знати, що за вчинення протиправних дій обов'язково настає юридична відповідальність", - написав він.

Нагадаємо:

  • 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна кандидатом в нардепи.
  • Уже 5 липня ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати Рената Кузьміна, як до цього скасувала реєстрацію одіозних Андрія Клюєва та Анатолія Шарія, проти яких протестували люди.
  • Підстави для цього, зокрема, надали правоохоронці: Служба безпеки України за запитом Парубія перевірила, чи перебували Андрій Клюєв, Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах. Свої висновки СБУ надала ЦВК.

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Теми: Кузьмін ЦВК вибори суд


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