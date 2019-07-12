Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат: Суд дозволив Кузьміну балотуватись до ВР

П'ятниця, 12 липня 2019, 07:25

Шостий апеляційний админістративний суд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України.

Про це повідомив адвокат колишнього заступника генпрокурора Артем Захаров у facebook.

"Прогнозую агонію у певних осіб та бажання посилити незаконний тиск на ЦВК.

Утім кожен має знати, що за вчинення протиправних дій обов'язково настає юридична відповідальність", - написав він.

Нагадаємо:

  • 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна кандидатом в нардепи.
  • Уже 5 липня ЦВК скасувала реєстрацію кандидатом в депутати Рената Кузьміна, як до цього скасувала реєстрацію одіозних Андрія Клюєва та Анатолія Шарія, проти яких протестували люди.
  • Підстави для цього, зокрема, надали правоохоронці: Служба безпеки України за запитом Парубія перевірила, чи перебували Андрій Клюєв, Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах. Свої висновки СБУ надала ЦВК.

"Українська правда" в Threads

Теми: КузьмінЦВКвиборисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Кузьмін
Підозрюваного у держзраді Кузьміна заочно арештували
Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна позбавили громадянства України
Нардепу Кузьміну оголосили підозру в держзраді
Останні новини
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
Усі новини...
Реклама: