Тривають бойові дії на Донеччині, відбито атаки окупантів на Луганщині – ОВА

Почалися активні бойові дії в районі селищ Первомайське, Водяне і Кам'янка на Донеччині, відбито атаки окупантів на Луганщині.

Джерело: звіти ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Деталі: На Хмельниччині зранку в Шепетівському районі зафіксовано вибухи двох ракет, випущених Росією з літаків, які перебували у повітряному просторі республіки Білорусь. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Руйнувань інфраструктури та пожеж немає. Інша впала на пустирі.

За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків.Загиблих та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Вночі окупант атакував Запоріжжя сімома ракетами. Цілями ворога стали житлові квартали в центрі міста. Серйозних руйнувань зазнали житлові будинки. Під завалами люди. Усі служби працюють.

Попередньо щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки: одна людина загинула, ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків знаходиться щонайменше 5 людей. Багато людей врятовано. Серед них — трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція.

Одеську область вночі російські окупаційні війська атакували безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь".

ВІДЕО ДНЯ

На Дніпропетровщині ворог усю ніч обстрілював з РСЗВ та важкої артилерії Нікопольський район. Завдав удару по трьох громадах. У Нікополі пошкоджені до 10 приватних будинків, підприємство і лінії електропередач. У Мирівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. У Марганецькій громаді масштаби руйнувань уточнюються. За попередніми даними, всюди минулося без постраждалих.

Харківщина: вночі окупанти завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського району Харкова. Попередньо – росіяни застосували дрони-камікадзе.Виникли пожежі, є часткові зруйновання нежитлових будівель. Постраждалих немає.

Окупанти обстрілювали Куп’янський та Вовчанський райони, а також населені пункти Богодухівського, Харківського районів: Уди, Ветеринарне, Стрілечу, Красне та ін. За інформацією Обласного центру екстреної допомоги, протягом доби по області госпіталізували 3 чоловіків, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Куп’янському районі.

У Луганській області звільнено шість населених пунктів. Авіація Сил оборони України завдала понад п’ятнадцять ударів по ворогу. Підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев’ять ворожих БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також вісім інших важливих об’єктів ворога.

Відбиті атаки росіян в районах населених пунктів Виїмка, Соледар, Одрадівка, Бахмутське, Бахмут, Красногорівка, Майорськ та Новомихайлівка. По позиціях наших бійців ворог завдав 14 артилерійських та мінометних обстрілів та наніс один авіаудар.

Донеччина: протягом ночі – обстріли м. Сіверськ. Також росіяни обстріляли с. Парасковіївка Соледарської громади. Пошкоджено два приватних будинка, постраждалих немає.

Приблизно з п'ятої ранку розпочалися активні бойові дії в районі селищ Водяне, Первомайське і Кам'янка. Зранку — артобстріл та танковий обстріл села Кам’янка Очеретинської військової адміністрації.

В результаті інтенсивного нічного обстрілу позицій та території Торецької громади магнієвими касетами відбулось займання будинку смт Курдюмівка, пошкоджено декілька приватних будинків. Зранку був здійснений ворожий обстріл с. Диліївка Костянтинівської громади. Пошкодження зазнали житлові будинки та лінія електропередач.

На деокупованих територіях Святогірської та Лиманської громад розпочали видачу гуманітарної та матеріальної допомоги, виплату пенсій. У середу цей процес був організований у Святогірську, Яровій та Лимані. За добу на Донеччині — 14 загиблих, 3 поранених.

Миколаївщина: вночі ворог вчергове атакував безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" південь країни. Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", з них сім — на Миколаївщині.

Ввечері були обстріли околиць населеного пункту Березнегуватської громади. Сьогодні зранку зафіксовано обстріли ще одного населеного пункту громади. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії. ЗСУ звільнили від російських загарбників Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку Бериславського району.

Триває розмінування території Заградівки Кочубеївської громади. Звільнене село все ще обстрілюють російські війська з "Ураганів" та "Смерчів". Правоохоронці перевіряють усю територію, знешкоджують міни та розтяжки.

У Білозерській громаді через ворожі обстріли знищено майно та будівлі фермерського господарства, а також фруктові сади.

У Telegram-каналі так званого міністерства освіти і науки Херсонської області оприлюднено наказ щодо встановлення з 6 по 21 жовтня канікул в державних бюджетних закладах середньої загальної і середньої професійної освіти міста Херсона, Білозерського, Бериславського, Каховського, Снігурівського муніципальних округів, Новокаховського міського округу у зв’язку з тим, що почастішали обстріли, а також з метою збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.