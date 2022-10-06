Зеленський закликав до превентивного тиску на РФ через ядерні погрози, у Росії істерика
Президент Володимир Зеленський закликав НАТО превентивно відреагувати на ядерні погрози Росії посиленням тиску, у Росії сприйняли цю заяву як заклик до превентивного удару по РФ.
Джерело: Зеленський під час дискусії в австралійському Інституті Лоуї, де він брав участь онлайн, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, представниця МЗС Росії Марія Захарова, речник Зеленського Сергій Никифоров у Facebook, радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter
Пряма мова Зеленського на питання, що має зробити НАТО, щоб стримати Росію від використання ядерної зброї: "Ми бачимо вже, що ці люди (росіяни – ред.) спроможні на такі страшні кроки. Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо – я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого. Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують. А не навпаки – чекати ядерних ударів Росією, щоб потім сказати: "Ах ти так? Ну ось тримай від нас".
Переглянути застосування свого тиску – ось що повинно робити НАТО, переглянути порядок застосування".
Деталі: Після цієї заяви представники РФ почали говорити, що Зеленський хоче розв’язати ядерну війну.
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Захід розпалює ядерну війну і може знищити планету руками Зеленського, а прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав слова Зеленського закликом "до початку світової війни з непередбачуваними жахливими наслідками".
Прессекретар президента України Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський мав на увазі превентивні санкції, які мали бути застосовані перед повномасштабним вторгненням РФ 24 лютого і запевнив, що Україна ніколи не закликатиме до використання ядерної зброї.
Дослівно Никифоров: "Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції.
Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте".
Більше деталей: У свою чергу, радник голови ОП Михайло Подоляк підкреслив, що Зеленський не сказав жодного слова про превентивний ядерний удар по РФ.
"Зеленський нагадав про російський ядерний шантаж і запропонував світу превентивно окреслити для Росії наслідки та посилити удари по РФ – санкції та збройну допомогу", – написав він.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в РФ знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. "У разі загрози територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф", - сказав, зокрема, він.
- Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вважає, що Росія може безкарно нанести ядерний удар по Україні, оскільки країни НАТО не зроблять прямих кроків у відповідь, турбуючись про свою безпеку. Також Медведєв лякав початком Третьої світової та зникненням значної частини українців.
- Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Путін "блефує", коли натякає на застосування ядерної зброї. Водночас Зеленський переконаний, що Путін у разі застосування ядерної зброї "не зможе зберегти життя".
- 6 жовтня у МЗС РФ заявили, що Росія нібито дотримується принципу неприпустимості ядерної війни і що така війна ніколи не повинна бути розв'язана.