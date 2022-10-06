Зеленський закликав до превентивного тиску на РФ через ядерні погрози, у Росії істерика

Президент Володимир Зеленський закликав НАТО превентивно відреагувати на ядерні погрози Росії посиленням тиску, у Росії сприйняли цю заяву як заклик до превентивного удару по РФ.

Джерело: Зеленський під час дискусії в австралійському Інституті Лоуї, де він брав участь онлайн, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, представниця МЗС Росії Марія Захарова, речник Зеленського Сергій Никифоров у Facebook, радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Зеленського на питання, що має зробити НАТО, щоб стримати Росію від використання ядерної зброї: "Ми бачимо вже, що ці люди (росіяни – ред.) спроможні на такі страшні кроки. Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо – я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого. Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують. А не навпаки – чекати ядерних ударів Росією, щоб потім сказати: "Ах ти так? Ну ось тримай від нас".

Реклама:

Переглянути застосування свого тиску – ось що повинно робити НАТО, переглянути порядок застосування".

Деталі: Після цієї заяви представники РФ почали говорити, що Зеленський хоче розв’язати ядерну війну.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Захід розпалює ядерну війну і може знищити планету руками Зеленського, а прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав слова Зеленського закликом "до початку світової війни з непередбачуваними жахливими наслідками".

ВІДЕО ДНЯ

Прессекретар президента України Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський мав на увазі превентивні санкції, які мали бути застосовані перед повномасштабним вторгненням РФ 24 лютого і запевнив, що Україна ніколи не закликатиме до використання ядерної зброї.

Дослівно Никифоров: "Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції.

Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте".

Більше деталей: У свою чергу, радник голови ОП Михайло Подоляк підкреслив, що Зеленський не сказав жодного слова про превентивний ядерний удар по РФ.

"Зеленський нагадав про російський ядерний шантаж і запропонував світу превентивно окреслити для Росії наслідки та посилити удари по РФ – санкції та збройну допомогу", – написав він.

Передісторія: