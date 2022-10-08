Зеленський: У Криму було хмарно, але українці знають, що робити

Президент Володимир Зеленський зазначив, що у суботу в окупованому Криму "було хмарно", але, якими б не були хмари, українці знають, що робити.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський зазначив, що на значній частині території України у суботу було близько 20 градусів тепла й сонце.

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Пряма мова: "На жаль, у Криму було хмарно, хоча й теж тепло. Але хоч би якими не були хмари, українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території, зокрема і в Криму.

Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них".

Більше деталей: За словами президента, якщо окупантів змушують залишатися, вони можуть здатися в український полон.

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"Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо", - запевнив він.

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