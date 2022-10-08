Зеленський: У Криму було хмарно, але українці знають, що робити
Президент Володимир Зеленський зазначив, що у суботу в окупованому Криму "було хмарно", але, якими б не були хмари, українці знають, що робити.
Джерело: вечірнє звернення президента
Деталі: Зеленський зазначив, що на значній частині території України у суботу було близько 20 градусів тепла й сонце.
Пряма мова: "На жаль, у Криму було хмарно, хоча й теж тепло. Але хоч би якими не були хмари, українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів. На всій нашій території, зокрема і в Криму.
Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них".
Більше деталей: За словами президента, якщо окупантів змушують залишатися, вони можуть здатися в український полон.
"Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо", - запевнив він.
Передісторія:
- Вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту виникла потужна пожежа.
- Окупаційна влада Криму заявила, що на Кримському мосту вибухнув вантажний автомобіль. Тим часом так званий глава "парламенту Криму" Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".
- Пізніше окупанти заявили про відновлення руху через Кримський міст для легкових авто та автобусів, також відновлено залізничне сполучення.
- За даними джерела УП, за підривом Кримського мосту стоїть Служба безпеки України. Водночас у СБУ заявили, що коментуватимуть свою роль або роль будь-якого державного органу України у "бавовні" після остаточної перемоги.
- Секретар РНБО Олексій Данілов оприлюднив відео з палаючим Кримським мостом та піснею "З днем народження, містере президенте", а віцепрем'єр та глава Мінцифри Михайло Федоров оприлюднив дотепну картинку з HIMARS.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає вибух на Кримському мосту проявом конфлікту між російськими силовиками.