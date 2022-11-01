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У Бердянську в авто колаборанта підклали вибухівку – він в лікарні

Ірина БалачукВівторок, 1 листопада 2022, 10:47
У Бердянську в авто колаборанта підклали вибухівку – він в лікарні
Павло Іщук. Фото з Facebook

Так званий перший заступник голови окупаційної "адміністрації" Бердянська Павло Іщук отримав поранення внаслідок вибуху, що стався 31 жовтня.

Джерело: Суспільне з посиланням на голову Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіцину, Центр національного спротиву

Деталі: За її словами, вибухівку, начинена металевими кульками та цвяхами, підклали в автомобіль колаборанта. 

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За даними ЦНС, вибух пролунав на вулиці Земській.

Галіцина зазначила, що Іщука госпіталізували, він перебуває у свідомості, але стан його оцінюється, як тяжкий.

За даними ГО "Рух ЧЕСНО", Павло Іщук – український журналіст, головний редактор бердянської газети "Місто".

ВІДЕО ДНЯ

У квітні 2022 року був окупанти призначили Іщука на посаду "заступника голови адміністрації" Бердянська питань зовнішньої та внутрішньої політики і масових комунікацій.

Теми: Бердянськокупаціяколабораціявибух
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