Amnesty International звинуватила Росію у злочинах проти людяності

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь про примусове вивезення і депортацію цивільного населення з окупованих територій України, в організації вважають, що такі дії російських військ необхідно розслідувати як злочини проти людяності.

Джерело: доповідь Amnesty International

Деталі: Звіт організації базується на інтерв'ю з 88 людьми. Більшість із них - цивільні з Маріуполя, а також із Харківської, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Amnesty International зібрала докази того, як російські та контрольовані Росією силовики не залишали багатьом цивільним жодного іншого вибору, окрім як виїзду до РФ або ж на окуповані українські території.

У доповіді також задокументовані правопорушення окупантів під час насильницької процедури перевірки цивільних, так званої "фільтрації", коли люди ставали жертвами воєнних злочинів, протиправного утримання і тортур чи інших форм жорстокого поводження.

Правозахисники вказують на те, що російська армія катувала цивільних. Деяких довільно затримували, били, застосовували електрошок та погрожували стратою. Іншим відмовляли в їжі та воді, багатьох утримували в небезпечних умовах і переповнених камерах.

В окремих випадках дітей без супроводу, людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які вже встигли дістатися відносно безпечних місць, вишукували та скеровували до окупованих Росією частин Донеччини.

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За словами генеральної секретарки Amnesty International Аньєс Калламар, депортацію мирних мешканців з окупованих територій необхідно кваліфікувати і розслідувати як злочин проти людяності.

Пряма мова Калламар: "Гідні усілякого засудження дії Росії щодо насильницького переміщення та депортації є військовим злочином. Amnesty International вважає, що їх слід кваліфікувати та розслідувати як злочин проти людяності…

Всім, хто зазнав насильницького переміщення і досі незаконно перебуває під вартою, необхідно дозволити виїхати з Росії. Усі винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Діти, які утримуються в Росії, мають возз'єднатися зі своїми сім'ями, необхідно забезпечити їхнє повернення до районів, підконтрольних українському уряду".

Що цьому передувало:

4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість AI та заявив, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Згодом у відповідь на критику організація повідомила, що шкодує про "страждання та гнів", викликані її заявою щодо військовослужбовців ЗСУ.