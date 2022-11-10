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Amnesty International звинуватила Росію у злочинах проти людяності

"Українська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 15:08

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь про примусове вивезення і депортацію цивільного населення з окупованих територій України, в організації вважають, що такі дії російських військ необхідно розслідувати як злочини проти людяності.

Джерело: доповідь Amnesty International

Деталі: Звіт організації базується на інтерв'ю з 88 людьми. Більшість із них - цивільні з Маріуполя, а також із Харківської, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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Amnesty International зібрала докази того, як російські та контрольовані Росією силовики не залишали багатьом цивільним жодного іншого вибору, окрім як виїзду до РФ або ж на окуповані українські території.

У доповіді також задокументовані правопорушення окупантів під час насильницької процедури перевірки цивільних, так званої "фільтрації", коли люди ставали жертвами воєнних злочинів, протиправного утримання і тортур чи інших форм жорстокого поводження.

Правозахисники вказують на те, що російська армія катувала цивільних. Деяких довільно затримували, били, застосовували електрошок та погрожували стратою. Іншим відмовляли в їжі та воді, багатьох утримували в небезпечних умовах і переповнених камерах.

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В окремих випадках дітей без супроводу, людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які вже встигли дістатися відносно безпечних місць, вишукували та скеровували до окупованих Росією частин Донеччини.

За словами генеральної секретарки Amnesty International Аньєс Калламар, депортацію мирних мешканців з окупованих територій необхідно кваліфікувати і розслідувати як злочин проти людяності.

Пряма мова Калламар: "Гідні усілякого засудження дії Росії щодо насильницького переміщення та депортації є військовим злочином. Amnesty International вважає, що їх слід кваліфікувати та розслідувати як злочин проти людяності…

Всім, хто зазнав насильницького переміщення і досі незаконно перебуває під вартою, необхідно дозволити виїхати з Росії. Усі винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнуті до відповідальності. Діти, які утримуються в Росії, мають возз'єднатися зі своїми сім'ями, необхідно забезпечити їхнє повернення до районів, підконтрольних українському уряду".

Що цьому передувало:

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
  • Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість AI та заявив, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Згодом у відповідь на критику організація повідомила, що шкодує про "страждання та гнів", викликані її заявою щодо військовослужбовців ЗСУ.

Теми: Amnesty InternationalРосіявійнаправа людини
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