Amnesty International обвинила Россию в преступлениях против человечности

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о принудительном вывозе и депортации гражданского населения с оккупированных территорий Украины, в организации считают, что такие действия российских войск необходимо расследовать как преступления против человечности.

Источник: доклад Amnesty International

Детали: Отчет организации основывается на интервью с 88 людьми. Большинство из них – гражданские лица из Мариуполя, а также из Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Amnesty International собрала доказательства того, как российские и контролируемые Россией силовики не оставляли многим гражданским никакого другого выбора, кроме как выезда в РФ или на оккупированные украинские территории.

В докладе также задокументированы правонарушения оккупантов во время насильственной процедуры проверки гражданских, так называемой "фильтрации", когда люди становились жертвами военных преступлений, противоправного содержания и пыток или других форм жестокого обращения.

Правозащитники указывают на то, что российская армия пытала гражданских. Некоторых произвольно задерживали, избивали, применяли электрошок и угрожали казнью. Другим отказывали в пище и воде, многих содержали в опасных условиях и переполненных камерах.

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В отдельных случаях детей без сопровождения, пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые уже успели добраться до относительно безопасных мест, выискивали и направляли в оккупированные Россией части Донетчины.

По словам генерального секретаря Amnesty International Аньес Калламар, депортацию мирных жителей с оккупированных территорий необходимо квалифицировать и расследовать как преступление против человечности.

Прямая речь Калламар: "Достойные всяческого осуждения действия России по насильственному перемещению и депортации являются военным преступлением. Amnesty International считает, что их следует квалифицировать и расследовать как преступление против человечности.

Всем, кто подвергся насильственному перемещению и до сих пор незаконно находится под стражей, необходимо разрешить уехать из России. Все виновные в совершении этих преступлений должны быть привлечены к ответственности. Дети, которые содержатся в России, должны воссоединиться со своими семьями, необходимо обеспечить их возвращение в районы, подконтрольные украинскому правительству".

Что этому предшествовало:

4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское наступление, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

Президент Владимир Зеленский осудил избирательность AI и заявил, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Позже в ответ на критику организация сообщила, что сожалеет о "страданиях и гневе", вызванных ее заявлением в отношении военнослужащих ВСУ.