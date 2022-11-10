Росіяни перед відступом підірвали котельні, вишки зв'язку й телецентр у Херсоні – ЗМІ
Російські військові перед відступом почали знищувати Херсон: підірвали котельні і об’єкт обленерго, а також телецентр, місто залишилося без електрики та зв’язку.
Джерело: видання "Мост" та ІМІ з посиланням на місцевих жителів
Деталі: Російські загарбники підірвали телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла.
Також росіяни підірвали частину вишок мобільного звʼязку та знеструмили місто.
Відтак, у Херсоні продовжуються проблеми зі зв’язком. Він є тільки біля Антонівського мосту (Антонівки, що неподалік від Херсона).
Раніше повідомлялось, що росіяни мінують усе, що можуть, перебираючись із Херсона на лівий берег Дніпра у Херсонській області.
Передісторія:
- 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона.
- В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.
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