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Росіяни перед відступом підірвали котельні, вишки зв'язку й телецентр у Херсоні – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 10 листопада 2022, 17:41
Росіяни перед відступом підірвали котельні, вишки зв'язку й телецентр у Херсоні – ЗМІ
Херсонська телевежа, фото - Мост

Російські військові перед відступом почали знищувати Херсон: підірвали котельні і об’єкт обленерго, а також телецентр, місто залишилося без електрики та зв’язку. 

Джерело: видання "Мост" та ІМІ з посиланням на місцевих жителів

Деталі: Російські загарбники підірвали телецентр, який знаходиться біля телевежі. Сама телевежа ціла.

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Також росіяни підірвали частину вишок мобільного звʼязку та знеструмили місто.

Відтак, у Херсоні продовжуються проблеми зі зв’язком. Він є тільки біля Антонівського мосту (Антонівки, що неподалік від Херсона).

Раніше повідомлялось, що росіяни мінують усе, що можуть, перебираючись із Херсона на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона.
  • В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.

Читайте також: Бої за південь. Як Росія відступає з Херсона, чому це стало можливо і скільки триватиме

Теми: Херсонвійнадекомунізаціяенергетика
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