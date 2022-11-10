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Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 10 ноября 2022, 18:41
Херсонская телебашня, фото - Мост

Российские военные перед отступлением начали уничтожать Херсон: взорвали котельные и объект облэнерго, а также телецентр, город остался без электричества и связи.

Источник: издания "Мост" и ИМИ со ссылкой на местных жителей

Детали: Российские захватчики взорвали телецентр, который находится вблизи телебашни. Сама телебашня цела.

Также россияне взорвали часть вышек мобильной связи и обесточили город.

Потому в Херсоне продолжаются проблемы со связью. Она есть только у Антоновского моста (Антоновки, что недалеко от Херсона).

Ранее сообщалось, что россияне минируют все, что могут, перебираясь из Херсона на левый берег Днепра в Херсонской области.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона.
  • В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.

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Темы: Херсонвойнадекоммунизацияэнергетика
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