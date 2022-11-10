Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне – СМИ
Российские военные перед отступлением начали уничтожать Херсон: взорвали котельные и объект облэнерго, а также телецентр, город остался без электричества и связи.
Источник: издания "Мост" и ИМИ со ссылкой на местных жителей
Детали: Российские захватчики взорвали телецентр, который находится вблизи телебашни. Сама телебашня цела.
Также россияне взорвали часть вышек мобильной связи и обесточили город.
Потому в Херсоне продолжаются проблемы со связью. Она есть только у Антоновского моста (Антоновки, что недалеко от Херсона).
Ранее сообщалось, что россияне минируют все, что могут, перебираясь из Херсона на левый берег Днепра в Херсонской области.
Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона.
- В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.
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