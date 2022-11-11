Антонівський міст повністю зруйновано, пропагандисти кажуть: підірвали росіяни

Російські ЗМІ опублікували фото і відео зруйнованого Антонівського моста біля Херсона, повідомляють, що його могли підірвати окупанти, коли виходили з міста на лівий берег.

Джерело: воєнкор "Комсомольської правди" Олександр Коц у Telegram, Суспільне Херсон, херсонське видання "Мост", FreeДом із посиланням на депутата ради Херсона Юрія Стельмашенка

Деталі: Коц показав відео з місця події. За його словами, зруйновані два прольоти моста. Коц заявив, що міст підірвали росіяни, коли виходили з Херсона на лівий берег.

скриншот з відео Коца

Російські пропагандисти також публікують фото Антонівського моста з інших ракурсів. На знімках видно, що руйнування дуже масштабні.

Фото з Telegram-каналу Бориса Рожина

"Суспільне Херсон" показало фото, надане місцевими жителями. На ньому видно, що міст зруйнований у кількох місцях.

Так виглядає міст та Херсонське шосе зараз - повідомляє місцеве видання "МОСТ". Відео з Telegram-каналу "МОСТа" pic.twitter.com/Ypm2eY6Btp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2022

Також у Telegram-каналах пропагандистів з'явилося відео відходу росіян після підриву моста. Повідомляється, що пішки понтоном відходять частини спецназу, які прикривали відступ основних сил.

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Імпровізований міст із барж поруч з Антонівським мостом також підірваний.

Також у Telegram-каналах пропагандистів з'явилося відео відходу росіян після підриву моста. Повідомляється, що пішки понтоном відходять частини спецпризначенців, які прикривали відхід основних сил. Відео з каналу Бориса Рожина pic.twitter.com/zYOIN5xD5g — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2022

Херсонське видання "Мост" повідомило, що росіяни почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом – окупанти вже підірвали котельні, телевежу та об'єкт обленерго.

За словами Стельмашенка, під час відступу загарбники підірвали також водоканал.

Пряма мова Стельмашенка: "ТЕЦ теж підірвали. ТЕЦ, обленерго і водоканал. Тобто зараз, після приходу українських сил, потрібні дуже серйозні стабілізаційні заходи щодо забезпечення таких першочергових потреб".

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