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Антонівський міст повністю зруйновано, пропагандисти кажуть: підірвали росіяни

Ірина БалачукП'ятниця, 11 листопада 2022, 11:01
Зруйнований Антонівський міст. Скриншот з відео Коца

Російські ЗМІ опублікували фото і відео зруйнованого Антонівського моста біля Херсона, повідомляють, що його могли підірвати окупанти, коли виходили з міста на лівий берег.

Джерело: воєнкор "Комсомольської правди" Олександр Коц у Telegram, Суспільне Херсон, херсонське видання "Мост", FreeДом із посиланням на депутата ради Херсона Юрія Стельмашенка

Деталі: Коц показав відео з місця події. За його словами, зруйновані два прольоти моста. Коц заявив, що міст підірвали росіяни, коли виходили з Херсона на лівий берег. 

 
скриншот з відео Коца

Російські пропагандисти також публікують фото Антонівського моста з інших ракурсів. На знімках видно, що руйнування дуже масштабні. 

 
Фото з Telegram-каналу Бориса Рожина 

"Суспільне Херсон" показало фото, надане місцевими жителями. На ньому видно, що міст зруйнований у кількох місцях. 

 

Також у Telegram-каналах пропагандистів з'явилося відео відходу росіян після підриву моста. Повідомляється, що пішки понтоном відходять частини спецназу, які прикривали відступ основних сил. 

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Імпровізований міст із барж поруч з Антонівським мостом також підірваний.

Херсонське видання "Мост" повідомило, що росіяни почали руйнувати інфраструктуру Херсона перед відступом – окупанти вже підірвали котельні, телевежу та об'єкт обленерго. 

За словами Стельмашенка, під час відступу загарбники підірвали також водоканал.

Пряма мова Стельмашенка: "ТЕЦ теж підірвали. ТЕЦ, обленерго і водоканал. Тобто зараз, після приходу українських сил, потрібні дуже серйозні стабілізаційні заходи щодо забезпечення таких першочергових потреб".

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Теми: Херсонвійнаокупаціядороги
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