Антоновский мост полностью разрушен, пропагандисты говорят: взорвали россияне

Российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщается, что его могли подорвать оккупанты, коли уходили из города на левый берег.

Источник: военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в Telegram, Общественное Херсон, херсонское издание "Мост", FreeДом со ссылкой на депутата совета Херсона Юрия Стельмашенко

Детали: Коц показал видео с места события. По его словам, разрушены два продета моста. Коц заявил, что мост подорвали россияне, когда уходили из Херсона на левый берег.

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скригшот из видео Коца

Российские пропагандисты также публикуют фото Антоновского моста с других ракурсов. На снимках видно, что разрушения очень масштабные.

Фото Из Telegram-канала Бориса Рожина

"Общественное Херсон" показало фото, предоставленное местными жителями. На нем видно, что мост разрушен в нескольких местах.

Так виглядає міст та Херсонське шосе зараз - повідомляє місцеве видання "МОСТ". Відео з Telegram-каналу "МОСТа" pic.twitter.com/Ypm2eY6Btp ВИДЕО ДНЯ November 11, 2022

Также в Telegram-каналах пропагандистов появилось видео ухода россиян после подрыва моста. Сообщается, что пешком по понтону отходят части спецназа, прикрывавшие отступление основных сил.

Импровизированный мост из барж рядом с Антоновским мостом также подорван.

Також у Telegram-каналах пропагандистів з'явилося відео відходу росіян після підриву моста. Повідомляється, що пішки понтоном відходять частини спецпризначенців, які прикривали відхід основних сил. Відео з каналу Бориса Рожина pic.twitter.com/zYOIN5xD5g — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2022

Херсонское издание "Мост" сообщило, что россияне начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением – оккупанты уже подорвали котельные, телебашню и объект облэнерго.

По словам Стельмашенко, при отступлении захватчики подорвали также водоканал.



Прямая речь Стельмашенко: "ТЭЦ тоже взорвали. ТЭЦ, облэнерго и водоканал. То есть сейчас, после прихода украинских сил, нужны очень серьезные стабилизационные мероприятия по обеспечению таких первоочередных нужд".

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