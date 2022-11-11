Антоновский мост полностью разрушен, пропагандисты говорят: взорвали россияне

Российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщается, что его могли подорвать оккупанты, коли уходили из города на левый берег.

Источник: военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в Telegram, Общественное Херсон, херсонское издание "Мост", FreeДом со ссылкой на депутата совета Херсона Юрия Стельмашенко

Детали: Коц показал видео с места события. По его словам, разрушены два продета моста. Коц заявил, что мост подорвали россияне, когда уходили из Херсона на левый берег.

скригшот из видео Коца

Российские пропагандисты также публикуют фото Антоновского моста с других ракурсов. На снимках видно, что разрушения очень масштабные.

Фото Из Telegram-канала Бориса Рожина

"Общественное Херсон" показало фото, предоставленное местными жителями. На нем видно, что мост разрушен в нескольких местах.

Так виглядає міст та Херсонське шосе зараз - повідомляє місцеве видання "МОСТ". Відео з Telegram-каналу "МОСТа" pic.twitter.com/Ypm2eY6Btp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2022

Также в Telegram-каналах пропагандистов появилось видео ухода россиян после подрыва моста. Сообщается, что пешком по понтону отходят части спецназа, прикрывавшие отступление основных сил.

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Импровизированный мост из барж рядом с Антоновским мостом также подорван.

Також у Telegram-каналах пропагандистів з'явилося відео відходу росіян після підриву моста. Повідомляється, що пішки понтоном відходять частини спецпризначенців, які прикривали відхід основних сил. Відео з каналу Бориса Рожина pic.twitter.com/zYOIN5xD5g — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 11, 2022

Херсонское издание "Мост" сообщило, что россияне начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением – оккупанты уже подорвали котельные, телебашню и объект облэнерго.

По словам Стельмашенко, при отступлении захватчики подорвали также водоканал.



Прямая речь Стельмашенко: "ТЭЦ тоже взорвали. ТЭЦ, облэнерго и водоканал. То есть сейчас, после прихода украинских сил, нужны очень серьезные стабилизационные мероприятия по обеспечению таких первоочередных нужд".

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