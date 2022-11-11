Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Антоновский мост полностью разрушен, пропагандисты говорят: взорвали россияне

Ирина БалачукПятница, 11 ноября 2022, 11:01
Разрушенный Антоновский мост. Скриншот из видео Коца

Российские СМИ опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщается, что его могли подорвать оккупанты, коли уходили из города на левый берег.

Источник: военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в Telegram, Общественное Херсон, херсонское издание "Мост", FreeДом со ссылкой на депутата совета Херсона Юрия Стельмашенко 

Детали: Коц показал видео с места события. По его словам, разрушены два продета моста. Коц заявил, что мост подорвали россияне, когда уходили из Херсона на левый берег. 

 
скригшот из видео Коца 

Российские пропагандисты также публикуют фото Антоновского моста с других ракурсов. На снимках видно, что разрушения очень масштабные. 

 
Фото Из Telegram-канала Бориса Рожина 

"Общественное Херсон" показало фото, предоставленное местными жителями. На нем видно, что мост разрушен в нескольких местах. 

 

Также в Telegram-каналах пропагандистов появилось видео ухода россиян после подрыва моста. Сообщается, что пешком по понтону отходят части спецназа, прикрывавшие отступление основных сил. 

ВИДЕО ДНЯ

Импровизированный мост из барж рядом с Антоновским мостом также подорван.

Херсонское издание "Мост" сообщило, что россияне начали разрушать инфраструктуру Херсона перед отступлением – оккупанты уже подорвали котельные, телебашню и объект облэнерго.  

По словам Стельмашенко, при отступлении захватчики подорвали также водоканал.

Прямая речь Стельмашенко: "ТЭЦ тоже взорвали. ТЭЦ, облэнерго и водоканал. То есть сейчас, после прихода украинских сил, нужны очень серьезные стабилизационные мероприятия по обеспечению таких первоочередных нужд".

Читайте также: Бои за юг. Как Россия отступает из Херсона, почему это стало возможно и сколько продлится

Предыстория: 

Темы: Херсонвойнаоккупациядороги
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование

Россияне разрушили мосты и повредили дамбу: спутниковые снимки Херсонщины

инфографикаВ субботу отключения будут в семи областях

Вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена – Ким

фотоУкраина строит стену на границе с Беларусью

ГУР – российским военным в Херсоне: Единственный шанс выжить – сдаться в плен

Все новости...
Херсон
Посол Германии обрадовалась освобождению Херсона, надеется поехать туда в летний отпуск
Херсон на дому: как украинцы реагируют на сине-желтый флаг над деоккупированным городом
Освобождение Херсона и сложная ситуация под Угледаром – главное о войне за неделю
Последние новости
03:35
Гуменюк – о "забытых душах" и заминированных территориях на отступлениях врага
02:50
На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование
01:54
Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель
01:25
Россия блокирует гуманитарные грузы на оккупированные территории Украины – ООН
00:28
Россияне ударили по Никопольскому району, двое раненых
00:00
Гуменюк рассказала о первой партии "российского ленд-лиза" с юга
23:31
ВСУ за сутки освободили около 3 тысяч кв км на юге – Гуменюк
23:17
Европейский фонд мира исчерпан на 85% - в ЕС обсудят, где найти дополнительные деньги
22:49
Шольц: дипломатическое решение войны в Украине пока невозможно
22:30
Вокруг ракеты, а в теплице лимоны и апельсины: как пережила боевые действия экзотическая ферма в Киевской области
Все новости...