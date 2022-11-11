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В Кремлі вже заявляють, що цілі "спецоперації" можна досягти мирними переговорами

"Українська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 12:18
Фото: РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що цілі так званої "спецоперації", а по факту війни, можуть бути досягнуті шляхом мирних переговорів.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова: "Конфлікт в Україні, я б тут у цьому випадку сказав, з нашої точки зору, - спеціальну воєнну операцію - в Україні можна завершити після досягнення її цілей.

Або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами, що теж можливо, але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію, зайняту українською стороною, неможливі".

Що цьому передувало:

  • Президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що цілі війни проти України не змінювалися.
  • Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не погоджується на переговори з лідером Росії, бо заяви Володимира Путіна про прагнення до миру не щирі.

Теми: Росія
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