В Кремлі вже заявляють, що цілі "спецоперації" можна досягти мирними переговорами
П'ятниця, 11 листопада 2022, 11:18
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що цілі так званої "спецоперації", а по факту війни, можуть бути досягнуті шляхом мирних переговорів.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Пряма мова: "Конфлікт в Україні, я б тут у цьому випадку сказав, з нашої точки зору, - спеціальну воєнну операцію - в Україні можна завершити після досягнення її цілей.
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Або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами, що теж можливо, але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію, зайняту українською стороною, неможливі".
Що цьому передувало:
- Президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що цілі війни проти України не змінювалися.
- Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не погоджується на переговори з лідером Росії, бо заяви Володимира Путіна про прагнення до миру не щирі.
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