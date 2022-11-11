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В Кремлі вже заявляють, що цілі "спецоперації" можна досягти мирними переговорами

"Українська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 11:18
В Кремлі вже заявляють, що цілі спецоперації можна досягти мирними переговорами
Фото: РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що цілі так званої "спецоперації", а по факту війни, можуть бути досягнуті шляхом мирних переговорів.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова: "Конфлікт в Україні, я б тут у цьому випадку сказав, з нашої точки зору, - спеціальну воєнну операцію - в Україні можна завершити після досягнення її цілей.

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Або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами, що теж можливо, але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію, зайняту українською стороною, неможливі".

Що цьому передувало:

  • Президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що цілі війни проти України не змінювалися.
  • Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Україна не погоджується на переговори з лідером Росії, бо заяви Володимира Путіна про прагнення до миру не щирі.

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Теми: Росія
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