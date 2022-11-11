В Кремлі вже заявляють, що цілі "спецоперації" можна досягти мирними переговорами

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що цілі так званої "спецоперації", а по факту війни, можуть бути досягнуті шляхом мирних переговорів.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Пряма мова: "Конфлікт в Україні, я б тут у цьому випадку сказав, з нашої точки зору, - спеціальну воєнну операцію - в Україні можна завершити після досягнення її цілей.

Або завершити шляхом досягнення цілей мирними переговорами, що теж можливо, але мирні переговори, як ми знаємо, через позицію, зайняту українською стороною, неможливі".

Що цьому передувало: