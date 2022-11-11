Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле уже заявляют, что цели "спецоперации" можно достичь мирными переговорами

"Украинская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 12:18
Фото: РИА Новости

В Кремле уже заявляют, что цели "спецоперации" можно достичь мирными переговорами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели так называемой "спецоперации", а по факту войны, могут быть достигнуты путем мирных переговоров.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Прямая речь: " Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, – специальную военную операцию - на Украине можно завершить после достижения ее целей.

Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны".

Что этому предшествовало:

  • Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели войны против Украины не менялись.
  • Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Украина не соглашается на переговоры с лидером России, потому что заявления Владимира Путина о стремлении к миру не искренние.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование

Россияне разрушили мосты и повредили дамбу: спутниковые снимки Херсонщины

инфографикаВ субботу отключения будут в семи областях

Вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена – Ким

фотоУкраина строит стену на границе с Беларусью

ГУР – российским военным в Херсоне: Единственный шанс выжить – сдаться в плен

Все новости...
Росcия
Лидеры G20 осудят применение или угрозы применения ядерного оружия - СМИ
ВСУ записали очередное обращение к российским и белорусским солдатам
Медведев призвал россиян не паниковать из-за Херсона: надеется захватить снова
Последние новости
04:38
"Повар Путина" продолжает формировать военные структуры в РФ
03:35
Гуменюк предупредила о "многих ловушках" на отступлениях врага
02:50
На Херсонщине ВСУ разбили штаб оккупантов – командование
01:54
Шольц признался, что до сих пор советуется с Меркель
01:25
Россия блокирует гуманитарные грузы на оккупированные территории Украины – ООН
00:28
Россияне ударили по Никопольскому району, двое раненых
00:00
Гуменюк рассказала о первой партии "российского ленд-лиза" с юга
23:31
ВСУ за сутки освободили около 3 тысяч кв км на юге – Гуменюк
23:17
Европейский фонд мира исчерпан на 85% - в ЕС обсудят, где найти дополнительные деньги
22:49
Шольц: дипломатическое решение войны в Украине пока невозможно
Все новости...