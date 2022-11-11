В Кремле уже заявляют, что цели "спецоперации" можно достичь мирными переговорами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели так называемой "спецоперации", а по факту войны, могут быть достигнуты путем мирных переговоров.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Прямая речь: " Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, – специальную военную операцию - на Украине можно завершить после достижения ее целей.

Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны".

Что этому предшествовало:

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели войны против Украины не менялись.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Украина не соглашается на переговоры с лидером России, потому что заявления Владимира Путина о стремлении к миру не искренние.