В Кремле уже заявляют, что цели "спецоперации" можно достичь мирными переговорами
Пятница, 11 ноября 2022, 11:18
В Кремле уже заявляют, что цели "спецоперации" можно достичь мирными переговорами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели так называемой "спецоперации", а по факту войны, могут быть достигнуты путем мирных переговоров.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
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Прямая речь: " Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, – специальную военную операцию - на Украине можно завершить после достижения ее целей.
Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны".
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что цели войны против Украины не менялись.
- Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Украина не соглашается на переговоры с лидером России, потому что заявления Владимира Путина о стремлении к миру не искренние.