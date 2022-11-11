Кинуті російські військові в Херсоні перевдягаються у цивільних і ховають зброю - ЦНС

У Херсоні російські військові перевдягаються у цивільний одяг, а форму і бронежилети ховають у смітниках.

Джерело: повідомлення Центру національного спротиву України

Деталі: У Центрі припускають, що росіяни можуть спробувати створити картинку "героїчного опору" українським силам оборони.

Реклама:

Дослівно: "За даним нашого підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети.

Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло "шляхи відходу". Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ