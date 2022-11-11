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Кинуті російські військові в Херсоні перевдягаються у цивільних і ховають зброю - ЦНС

"Українська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 13:10
Фото ілюстративне

У Херсоні російські військові перевдягаються у цивільний одяг, а форму і бронежилети ховають у смітниках.

Джерело: повідомлення Центру національного спротиву України

Деталі: У Центрі припускають, що росіяни можуть спробувати створити картинку "героїчного опору" українським силам оборони.

Дослівно: "За даним нашого підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети.

Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло "шляхи відходу". Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів".

Що цьому передувало:

  • Російські ЗМІ 11 листопада опублікували фото і відео зруйнованого Антонівського моста біля Херсона, повідомляють, що його могли підірвати окупанти, коли виходили з міста на лівий берег.
  • 9 листопада командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона.
  • В Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.
  • Увечері 10 листопада президент Володимир Зеленський оголосив, що з півдня надходять хороші новини – 41 населений пункт уже звільнили захисники України.

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Теми: Херсон
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