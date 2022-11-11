Брошенные российские военные в Херсоне переодеваются в гражданских и прячут оружие - ЦНС

В Херсоне российские военные переодеваются в гражданскую одежду, а форму и бронежилеты прячут в мусорниках.

Источник: сообщение Центра национального сопротивления Украины

Детали: В Центре предполагают, что россияне могут попытаться создать картинку "героического сопротивления" украинским силам обороны.

Реклама:

Дословно: "По данным нашего подполья в разных районах города замечены люди в гражданской одежде с оружием. Также, по помойкам и в отдельных подходах спрятана российская униформа, шлемы и бронежилеты.

Россияне могут попытаться создать картинку, что якобы местное население отбивается от ВСУ. На самом деле эти солдаты - это просто смертники, которым командование пообещало "пути отхода". Наверняка, взорванный Антоновский мост, был одним из этих путей".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ