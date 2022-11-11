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Брошенные российские военные в Херсоне переодеваются в гражданских и прячут оружие - ЦНС

"Украинская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 13:10
Фото иллюстративное

В Херсоне российские военные переодеваются в гражданскую одежду, а форму и бронежилеты прячут в мусорниках.

Источник: сообщение Центра национального сопротивления Украины

Детали: В Центре предполагают, что россияне могут попытаться создать картинку "героического сопротивления" украинским силам обороны.

Дословно: "По данным нашего подполья в разных районах города замечены люди в гражданской одежде с оружием. Также, по помойкам и в отдельных подходах спрятана российская униформа, шлемы и бронежилеты.

Россияне могут попытаться создать картинку, что якобы местное население отбивается от ВСУ. На самом деле эти солдаты - это просто смертники, которым командование пообещало "пути отхода". Наверняка, взорванный Антоновский мост, был одним из этих путей".

Предыстория: 

  • Российские СМИ 11 ноября опубликовали фото и видео разрушенного Антоновского моста возле Херсона, сообщается, что его могли подорвать оккупанты, коли уходили из города на левый берег.
  • 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона.
  • В Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.
  • Вечером 10 ноября президент Владимир Зеленский объявил, что с юга поступают хорошие новости –41 населенный пункт уже освободили защитники Украины.

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Темы: Херсон
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