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"С любовью из России": тікаючи з півдня, окупанти залишають вибухові "подарунки" 

"Українська правда"П'ятниця, 11 листопада 2022, 13:09
Вибухові "подарунки" росіян, фото Генштабу ЗСУ

Перед втечею з півдня України російські військові мінують житло мирних мешканців, залишаючи на вибухівках цинічні "послання". 

Джерело: Генеральний штаб, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Дослівно Генштаб: "Тікаючи з півдня України, російські окупанти залишають безліч мін-пасток…

Їм абсолютно байдуже, що у домівки, які вони замінували, повертатимуться мирні українці, часто з дітьми".

Деталі: Генштаб опублікував світлини знайденої вибухівки з написами "От чистого сердца", "С любовью из России".

Зазначається, що українські сапери знешкоджують "сюрпризи" окупантів.

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Про велику кількість ворожих мінувань на звільнених територіях півдня також повідомив Віталій Кім.

Пряма мова Кіма: "Дуже багато мін на звільнених територіях та населених пунктах. Не лазьте без діла. Є жертви".

Що цьому передувало: 

Теми: Херсонська областьМиколаївська областьРосіямінування
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