"С любовью из России": тікаючи з півдня, окупанти залишають вибухові "подарунки" 

Перед втечею з півдня України російські військові мінують житло мирних мешканців, залишаючи на вибухівках цинічні "послання".

Джерело: Генеральний штаб, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Дослівно Генштаб: "Тікаючи з півдня України, російські окупанти залишають безліч мін-пасток…

Їм абсолютно байдуже, що у домівки, які вони замінували, повертатимуться мирні українці, часто з дітьми".

Деталі: Генштаб опублікував світлини знайденої вибухівки з написами "От чистого сердца", "С любовью из России".

Зазначається, що українські сапери знешкоджують "сюрпризи" окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Про велику кількість ворожих мінувань на звільнених територіях півдня також повідомив Віталій Кім.

Пряма мова Кіма: "Дуже багато мін на звільнених територіях та населених пунктах. Не лазьте без діла. Є жертви".

Що цьому передувало: