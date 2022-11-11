"С любовью из России": Убегая с юга, оккупанты оставляют в домах взрывоопасные "подарки"
Перед бегством с юга Украины российские военные минируют дома мирных жителей, оставляя на взрывчатках циничные "послания".
Источник: Генеральный штаб, глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram
Дословно Генштаб: "Убегая с юга Украины, российские оккупанты оставляют множество мин-ловушек…
Им абсолютно безразлично, что в дома, которые они заминировали, будут возвращаться мирные украинцы, часто с детьми".
Детали: Генштаб опубликовал фотографии найденной взрывчатки с надписями "От чистого сердца", "С любовью из России".
Отмечается, что украинские саперы обезвреживают "сюрпризы" оккупантов.
О большом количестве вражеских минирований на освобожденных территориях юга также сообщил Виталий Ким.
Прямая речь Кима: "Очень много мин на освобожденных территориях и в населенных пунктах. Не лазьте без дела. Есть жертвы".
Что этому предшествовало:
- Ранее оперативное командование "Юг" сообщало, что на левом берегу Днепра россияне минируют побережье.
- 10 ноября стало известно, что российские оккупационные войска, отступая из Херсона, минируют все, что могут, а также подрывают критическую инфраструктуру, включая котельные, вышки связи и Антоновский мост.