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"С любовью из России": Убегая с юга, оккупанты оставляют в домах взрывоопасные "подарки"

"Украинская правда"Пятница, 11 ноября 2022, 13:09
Взрывные "подарки" россиян, фото Генштаба ВСУ

Перед бегством с юга Украины российские военные минируют дома мирных жителей, оставляя на взрывчатках циничные "послания".

Источник: Генеральный штаб, глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Дословно Генштаб: "Убегая с юга Украины, российские оккупанты оставляют множество мин-ловушек…

Им абсолютно безразлично, что в дома, которые они заминировали, будут возвращаться мирные украинцы, часто с детьми".

Детали: Генштаб опубликовал фотографии найденной взрывчатки с надписями "От чистого сердца", "С любовью из России".

Отмечается, что украинские саперы обезвреживают "сюрпризы" оккупантов.

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О большом количестве вражеских минирований на освобожденных территориях юга также сообщил Виталий Ким.

Прямая речь Кима: "Очень много мин на освобожденных территориях и в населенных пунктах. Не лазьте без дела. Есть жертвы".

Что этому предшествовало: 

Темы: Херсонская областьНиколаевская областьРосcияминирование
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