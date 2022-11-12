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У Херсоні бракує води, хліба та ліків, але допомога формується – радник мера

Валентина РоманенкоСубота, 12 листопада 2022, 14:06
фото з Facebook Альони Дєньги

У звільненому від російських окупантів Херсоні наразі бракує води, ліків, продуктів харчування, але гуманітарні вантажі вже починають заїжджати у місто.

Джерело: радник міського голови Роман Головня в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Щодо гуманітарної катастрофи. Вона, дійсно, важка, тому що окупанти і колаборанти зробили все можливе, щоб ті люди, які залишились в місті, максимально важко переживали ці дні очікування, тижні очікування, місяці. І зараз критично не вистачає у місті перш за все води, тому що водопостачання практично відсутнє у місті.

Зараз не вистачає лікарських засобів, не вистачає хліба, тому що він не випікається, немає електроенергії. Ну і відповідно проблеми з продуктами харчування. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено".

Деталі: Водночас, за словами Головні, вже формуються гуманітарні вантажі, зокрема із Миколаєва, і деякі авто з допомогою вже прибули в місто.

За підрахунками радника мера, наразі в Херсоні перебуває близько 70-80 тисяч населення, на початок же повномасштабного вторгнення в обласному центрі мешкало 320 тисяч людей.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • В Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 

Теми: Херсон
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