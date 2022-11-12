В Херсоне не хватает воды, хлеба и лекарств, но помощь формируется – советник мэра

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне пока не хватает воды, лекарств, продуктов питания, но гуманитарные грузы уже начинают заезжать в город.

Источник: советник городского головы Роман Головня в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Относительно гуманитарной катастрофы. Она, действительно, тяжелая, потому что оккупанты и коллаборационисты сделали все возможное, чтобы те люди, которые остались в городе, максимально тяжело переживали эти дни ожидания, недели ожидания, месяцы. И сейчас критически не хватает в городе прежде всего воды, потому что водоснабжение практически отсутствует в городе.

Сейчас не хватает лекарственных средств, не хватает хлеба, потому что он не выпекается, нет электроэнергии. Ну и соответственно проблемы с продуктами питания. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен".

Детали: В то же время, по словам Головни, уже формируются гуманитарные грузы, в частности из Николаева, и некоторые авто с помощью уже прибыли в город.

По подсчетам советника мэра, сейчас в Херсоне находится около 70-80 тысяч населения, на начало же полномасштабного вторжения в областном центре проживало 320 тысяч человек.

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