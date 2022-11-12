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Медведєв після "непростих рішень" знову погрожує арсеналом засобів ураження

Роман ПетренкоСубота, 12 листопада 2022, 15:05
Медведєв після непростих рішень знову погрожує арсеналом засобів ураження
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, GETTY IMAGES

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що агресор досі нібито не використав свій "арсенал засобів ураження".

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: Росія з очевидних усім розумним людям причин поки що не використала весь свій арсенал можливих засобів ураження.

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І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах.

І не тільки з властивої нам людської доброти. Усьому свій час".

Деталі: Медведєв також заявив, що нібито Росія формує майбутній світопорядок, а не "Штати з Британією і темним Києвом".

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Ще він скаржиться, що РФ нібито "поодинці бореться з НАТО", не згадуючи, наприклад, військову допомогу від Ірану.

Нагадаємо: 

  • 9 листопада командувач російськими окупантами в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон. Водночас в Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що у Херсоні перебувають Сили спеціальних операцій Збройних сил, інші українські захисники – на підступах до міста.

Теми: Медведєвпропаганда
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