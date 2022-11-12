Медведєв після "непростих рішень" знову погрожує арсеналом засобів ураження
Субота, 12 листопада 2022, 15:05
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що агресор досі нібито не використав свій "арсенал засобів ураження".
Джерело: Медведєв у Telegram
Пряма мова Медведєва: Росія з очевидних усім розумним людям причин поки що не використала весь свій арсенал можливих засобів ураження.
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І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах.
І не тільки з властивої нам людської доброти. Усьому свій час".
Деталі: Медведєв також заявив, що нібито Росія формує майбутній світопорядок, а не "Штати з Британією і темним Києвом".
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Ще він скаржиться, що РФ нібито "поодинці бореться з НАТО", не згадуючи, наприклад, військову допомогу від Ірану.
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