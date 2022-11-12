Медведев после "непростых решений" снова угрожает арсеналом средств поражения

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что агрессор до сих пор якобы не использовал свой "арсенал средств поражения".

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения.

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И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах.

И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время".

Детали: Медведев также заявил, что якобы Россия формирует будущий миропорядок, а не "Штаты с Британией и темным Киевом".

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Еще он жалуется, что РФ якобы "в одиночку сражается с НАТО", не вспоминая, например, военную помощь от Ирана.

Напомним: