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Медведев после "непростых решений" снова угрожает арсеналом средств поражения

Роман ПетренкоСуббота, 12 ноября 2022, 15:05
Медведев после непростых решений снова угрожает арсеналом средств поражения
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, GETTY IMAGES

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что агрессор до сих пор якобы не использовал свой "арсенал средств поражения".

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения.

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И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах.

И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время".

Детали: Медведев также заявил, что якобы Россия формирует будущий миропорядок, а не "Штаты с Британией и темным Киевом".

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Еще он жалуется, что РФ якобы "в одиночку сражается с НАТО", не вспоминая, например, военную помощь от Ирана.

Напомним: 

  • 9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон. В то же время в Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил, другие украинские защитники – на подступах к городу.

Темы: Медведевпропаганда
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