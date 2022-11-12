Медведев после "непростых решений" снова угрожает арсеналом средств поражения
Суббота, 12 ноября 2022, 16:05
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что агрессор до сих пор якобы не использовал свой "арсенал средств поражения".
Источник: Медведев в Telegram
Прямая речь Медведева: Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения.
И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах.
И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время".
Детали: Медведев также заявил, что якобы Россия формирует будущий миропорядок, а не "Штаты с Британией и темным Киевом".
Еще он жалуется, что РФ якобы "в одиночку сражается с НАТО", не вспоминая, например, военную помощь от Ирана.
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Напомним:
- 9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон. В то же время в Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил, другие украинские защитники – на подступах к городу.