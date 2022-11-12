Окупанти евакуюють "адміністрацію" Каховки вже з лівого берега Дніпра
Окупаційна адміністрація захопленого Росією Каховського району Херсонської області, розташованого на лівому березі Дніпра, оголосила про евакуацію своїх співробітників.
Джерело: "Медуза" з посиланням на главу окупаційної адміністрації Павла Філіпчука та телеграм-канал "адміністрації"
Деталі: Філіпчук заявив, що у 15-кілометровій зоні на лівому березі Дніпра можливі бойові дії.
"З кожним днем стає все більша присутність військових. Це привертає увагу ЗСУ. На цій території будуються певні військові споруди та укріплення", - сказав він.
Довідка: Каховка розташована на лівому березі Дніпра вище за течією Каховської ГЕС.
31 жовтня окупанти оголосили про евакуацію населених пунктів у 15-кілометровій зоні на лівому березі Дніпра, зокрема з Каховського району.
Передісторія:
- 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
- В Офісі президента України заявили, що не бачать ознак здачі Херсона без бою.
- 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
- Станом на 12 листопада до Херсона повернулася українська поліція.