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Окупанти евакуюють "адміністрацію" Каховки вже з лівого берега Дніпра

Катерина ТищенкоСубота, 12 листопада 2022, 16:19
Окупанти евакуюють адміністрацію Каховки вже з лівого берега Дніпра
Каховка Херсонської області, google maps

Окупаційна адміністрація захопленого Росією Каховського району Херсонської області, розташованого на лівому березі Дніпра, оголосила про евакуацію своїх співробітників.

Джерело: "Медуза" з посиланням на главу окупаційної адміністрації Павла Філіпчука та телеграм-канал "адміністрації"

Деталі: Філіпчук заявив, що у 15-кілометровій зоні на лівому березі Дніпра можливі бойові дії.

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"З кожним днем стає все більша присутність військових. Це привертає увагу ЗСУ. На цій території будуються певні військові споруди та укріплення", - сказав він.

Довідка: Каховка розташована на лівому березі Дніпра вище за течією Каховської ГЕС.

31 жовтня окупанти оголосили про евакуацію населених пунктів у 15-кілометровій зоні на лівому березі Дніпра, зокрема з Каховського району.

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Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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