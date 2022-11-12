Оккупанты эвакуируют "администрацию" Каховки уже с левого берега Днепра

Оккупационная администрация захваченного Россией Каховского района Херсонской области, расположенного на левом берегу Днепра, объявила об эвакуации своих сотрудников.

Источник: "Медуза" со ссылкой на главу оккупационной администрации Павла Филипчука и телеграм-канал "администрации"

Детали: Филипчук заявил, что в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра возможны боевые действия.

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"С каждым днем становится все большее присутствие военных. Это привлекает внимание ВСУ. На этой территории строятся определенные военные сооружения и укрепления", — сказал он.

Справка: Каховка находится на левом берегу Днепра выше по течению Каховской ГЭС.

31 октября оккупанты объявили об эвакуации населенных пунктов в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра, в том числе из Каховского района.

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