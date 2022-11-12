Оккупанты эвакуируют "администрацию" Каховки уже с левого берега Днепра
Оккупационная администрация захваченного Россией Каховского района Херсонской области, расположенного на левом берегу Днепра, объявила об эвакуации своих сотрудников.
Источник: "Медуза" со ссылкой на главу оккупационной администрации Павла Филипчука и телеграм-канал "администрации"
Детали: Филипчук заявил, что в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра возможны боевые действия.
"С каждым днем становится все большее присутствие военных. Это привлекает внимание ВСУ. На этой территории строятся определенные военные сооружения и укрепления", — сказал он.
Справка: Каховка находится на левом берегу Днепра выше по течению Каховской ГЭС.
31 октября оккупанты объявили об эвакуации населенных пунктов в 15-километровой зоне на левом берегу Днепра, в том числе из Каховского района.
Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
- В Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии.
- По состоянию на 12 ноября в Херсон вернулась украинская полиция.