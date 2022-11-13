На Херсонщині на тиждень заборонили користуватися водним транспортом

У Херсонській області з 13 до 19 листопада ввели тимчасову заборону на користування водним транспортом.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Протягом 13-19 листопада на водних об’єктах у межах Херсонської області ЗАБОРОНЕНО користуватися всіма видами водного транспорту".

Деталі: Голова ОВА також опублікував відповідне розпорядження.

У документі вказано, що таке рішення прийняте з метою забезпечення безпеки громадян на водних об’єктах під час воєнного стану.

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