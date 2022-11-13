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На Херсонщині на тиждень заборонили користуватися водним транспортом

Ірина БалачукНеділя, 13 листопада 2022, 14:34
Фото ХОВА

У Херсонській області з 13 до 19 листопада ввели тимчасову заборону на користування водним транспортом.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram  

Пряма мова Янушевича: "Протягом 13-19 листопада на водних об’єктах у межах Херсонської області ЗАБОРОНЕНО користуватися всіма видами водного транспорту".

Деталі: Голова ОВА також опублікував відповідне розпорядження.

У документі вказано, що таке рішення прийняте з метою забезпечення безпеки громадян на водних об’єктах під час воєнного стану.   

Передісторія:

  • 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
  • 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. 
  • 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
  • Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.

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Теми: Херсонська областьДніпродеокупаціяХерсон
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