На Херсонщині на тиждень заборонили користуватися водним транспортом
Неділя, 13 листопада 2022, 14:34
У Херсонській області з 13 до 19 листопада ввели тимчасову заборону на користування водним транспортом.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова Янушевича: "Протягом 13-19 листопада на водних об’єктах у межах Херсонської області ЗАБОРОНЕНО користуватися всіма видами водного транспорту".
Деталі: Голова ОВА також опублікував відповідне розпорядження.
У документі вказано, що таке рішення прийняте з метою забезпечення безпеки громадян на водних об’єктах під час воєнного стану.
Передісторія:
- 9 листопада командувач російськими окупантам в Україні Сергій Суровікін заявив, що армія РФ залишає Херсон.
- 11 листопада у Головному управлінні розвідки повідомили, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії.
- 12 листопада у звільненому Херсоні почали працювати законні обласна та міська військові адміністрації, а також СБУ та Нацполіція.
- Водночас у Херсоні ввели комендантську годину з 17 вечора до 8 ранку.
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